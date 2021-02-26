Körle Yatan Şaşı Kalkar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hayatımızdaki insanlara kolay ve hızlı bir şekilde benzeyebileceğimizi anlatan bu atasözü, hayatımıza giren insanlara dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor.

Körle Yatan Şaşı Kalkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ahlaksız ve kötü karakterli insanlar ile yakın bir bağ kurmak, farkında olmadan zaman içerisinde onların kötü özelliklerini benimsemek anlamına gelir. Nitekim insanın çevresindeki ve ona yakın olan kişiler onu en çok etkileyen kişilerdir. Bu kişileri anlatmak ve insanlara nasihat vermek amacıyla Körle Yatan Şaşı Kalkar atasözü kullanılmaktadır.

Körle Yatan Şaşı Kalkar Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Kötü huylu insanlar ile dostluk kurmanın kişiye kötü huylar kazandırdığını anlatan atasözünü birkaç cümle ile anlatalım: Sevgili kızım, dostlarını iyi seçmelisin, unutma ki körle yatan şaşı kalkar. İkinci bir örneğimiz ise; O çocuk ile oyun oynamamalısın, körle yatan şaşı kalkar.