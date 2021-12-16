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Korece İsimler - Korece En Güzel Erkek Ve Kız İsimleri İle Anlamları

#Korece
Korece İsimler - Korece En Güzel Erkek Ve Kız İsimleri İle Anlamları

Korece isimler genellikle Çin zodyakına göre seçilirdi. Bu sistemde doğum saati, tarihi ve yılı su, toprak, tahta, metal veya ateşle ilişkilendirilir. Kore'de kız çocuklarına ve erkek çocuklarına verilen en güzel isimlerin detaylarını derledik.

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 Zodyak, bebeğin kaderini tahmin etmek için kullanıldı ve ardından sonuçların olumsuz etkilerine karşı koymak için belirli karakterler veya hanjalar seçilirdi.

 Korece İsimler

 Korece verilen isimlerin genellikle geleneksel cinsiyet rolleriyle ilgili cinsiyete özgü bir anlamı vardır. Kadın isimleri, güzellik veya yumuşaklık gibi kadınsı ile ilişkili nitelikleri yansıtma eğilimindeyken, erkek isimleri genellikle güç, cesaret, başarı veya hırs gibi erkeklerle ilişkili geleneksel nitelikleri ifade eder.

 İyi bir ismin şans getirdiğine ve uygun olmayan bir ismin kötü şans getirebileceğine dair yaygın bir inanç vardır. Bu nedenle Koreli ebeveynler genellikle iyi niyet, refah içeren, anlam ve ses açısından olumlu çağrışımlar içeren isimler seçmeyi tercih etmektedirler. İsimler, bir çocuğun doğum tarihi ve saatine ve ayrıca adın Korece karakterlerdeki vuruş sayısına göre, hayırlı olmasını sağlamak için seçilebilir.

 Bazı ebeveynler, bir çocuk için en şanslı ismi bulmak için bir şamana/falcıya danışabilir. Kendisiyle yaşıt veya kendinden küçük olan arkadaşlara ve tanıdıklara sadece adlarını kullanarak hitap etmesi uygundur. Ancak bu sadece gündelik ilişkiler için geçerlidir. Koreliler çoğu zaman, insanların yaşına ve birbirleriyle sosyal ilişkilerine dayalı kibar konuşmayı belirtmek için unvanları kullanırlar.

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 Korece En Güzel Erkek ve Kız İsimleri İle Anlamları

 Birçok Koreli, uluslararası ve İngilizce konuşulan bağlamlara uyum sağlamak için orijinal Korece adlarının 'Batılılaştırılmış' bir versiyonunu kullanır.

 Kız İsimleri ve Anlamları

 Ae-Cha, sevgi dolu kız anlamına gelir.

 Binna, parlamak demektir.

 Chae Won, Chae toplamak, koparmak veya renklendirmek anlamına gelebilirken Won genellikle kaynak, köken, başlangıç ​​anlamına gelir.

 Da-Eun, çok veya çok daha fazla anlamına gelen Da ile hayırseverlik, nezaket, merhamet veya gümüş anlamına gelen Eun'u birleştirir.

 Eun-Jeong, güzel, zarif ile birleştirilmiş nezaket veya merhamet anlamına gelir.

 Gyeong-Hui saygı, onur, güzellik demektir.

 Hyun-Joo, erdemli, yetenekli veya değerli olanı mücevher, inci ile birleştirir.

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 Jeong sadık, erdemli, iffetli, sessiz veya nazik anlamına gelir.

 Ma-Ri, en iyi anlamına gelen eski bir Korece kelimedir.

 Na-Rae kanat demektir.

 Seong-Min, hızlı, zeki veya keskin olan eksiksiz, seks veya doğa anlamına gelir.

 Tae-hyun, büyük, en yüksek, en büyük ve iyi, erdemli, şimdiki zaman veya mevcut anlamına gelebilir.

 U-ri biz demektir.

 Ye-Eun şöhret veya hayırseverlik anlamına gelebilir.

 Yeong-ho, aynı zamanda Young-ho olarak da yazılır, çiçek yaprağı, cesur veya kahraman olarak okunan hanja ile sayısız, engin veya net olan hanja birleştirilerek yazılabilir.

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 Erkek İsimleri ve Anlamları

 Baek-hyun, Baek beyaz anlamına gelir ve hyun diğer şeylerin yanı sıra zeki, parlak ve ip anlamına gelebilir.

 Chan-yeol, parlak, canlı, aydınlatıcı ve ateşli, ateşli ve ateşli anlamına gelir.

 Dae-hyun büyük, harika ve parlak, ışıltılı, gösterişli anlamına gelebilir.

 Ga-ram, nehir anlamına gelen Korece bir isimdir.

 Ha-ru Korece'de gündüz anlamına gelir.

 Him-chan güçlü demektir.

 Il-sung, günü, güneşi, bitmiş, başarılı, tamamlanmış ile birleştirir.

 Jeong-hui adı, doğru, uygun, doğru, nazik, sakin veya sessiz anlamına gelen hanja ile güzellik, görkemli, parlak veya görkemli bir araya getirilerek oluşturulabilir.

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 Min-jun, zeki, keskin veya cana yakın ve yakışıklı, yetenekli anlamına gelebilir.

 Myung, Myoung veya Myong olarak da yazılan Korece adı Myeong, Çince Ming adından evrimleşmiştir. Parlaklık veya parlak anlamına gelir.

 Nam-gil benim yolum demektir.

 Pu-reum mavi demektir.

 Se-hun çağ, dünya, nesil ve gizemli eylem anlamına gelir.

 Seo-jun, uğurlu, rahat veya açık ve yakışıklı, yetenekli anlamına gelir.

 Tae-hyung tehlikeli, çiğnenmek, yıkanmak ve iyi, layık veya erdemli demektir.

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