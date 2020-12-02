Kore Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Kore dili ve edebiyatı bölümü okuması en eğlenceli bölümlerden bir tanesidir. Lisans eğitimi verilen bu bölümde Kore kültürünü de yakından tanıma olanakları bulunmaktadır. Bu bölümü okurken GANO puanı yüksek tutmak önemlidir. GANO puanını yüksek tutan adaylar öğrenci değişim programlarından yararlanabilirler. Öğrenci değişim programları ile birlikte yurt dışında ki üniversiteler aracılığı ile belirli bir süre eğitim alabilirler.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Kore dili ve edebiyatı bölümü Kore dilini ve kültürünü yakından tanımak ve Kore'ce öğrenmeyi sağlayan bölümlerden biridir. Öğrencilerin Kore hakkında fikir edinmesi ve öğrenmesi en önemli detaylar arasındadır. Kore dili ve edebiyatı bölümü dil puan kategorisinden öğrenci kabul eden ve okuyan kişinin Kore kültürünü ve dilini yakından tanımasını sağlayan bir bölümdür. Kore dili ve edebiyatı bölümü için en merak edilenler arasında iş olanakları gelmektedir. Kore dili ve edebiyatı bölümünde iş imkanları diğer dil bölümleri gibidir. Mezunlar çoğu yerde iş bulabilmektedir. Kore dili ve edebiyatı bölümü özellikle ek tercih döneminde oldukça fazla kontenjanı olan bölümlerden bir tanesidir.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Korece'yi yakından öğrenmek ve Kore kültürüne hakim olmak amacı ile oluşturulmuş olan bir akademik disiplindir. Öğrencilere en etkili bir şekilde Kore kültürünü yansıtmak bölümün esas amaçları arasındadır. Bu bölüm ile birlikte Kore kültürü ve dili hakkında detaylı eğitim alınmış olur.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümde temel esas öğrencilere Kore dilini öğretmek ve Kore hakkında detaylı bilgi edinmesini sağlamaktır. Aynı zamanda Kore dili edebiyatı bölümü Korece'yi de öğreten bölümdür. Korece öğrenmek isteyen kişilerin kayıt olduğu bölümdür.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Gerekli formasyon eğitimini alan bu bölümün mezunları eğitim kuruluşlarında öğretmen olarak veya eğitmen olarak çalışabilirler. Genellikle eğitimci olarak ön plana çıkarlar. Özellikle Korece öğreten eğitim kurslarında görev alırlar. Aynı zamanda Korece ile ilgili çevirmenlik eğitimi de alarak mütercim tercümanlık da yapabilirler.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Kore dili ve edebiyatı bölümü 4 yıllıktır.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

YÖK tarafından belirlenen üniversite sınavına girmek şarttır. Bu üniversite sınavında Kore dili ve edebiyatı bölümünü kazanmak için mutlaka dil kategorisinden sınava hazırlanmak şarttır. Dil kategorisinde gerekli puanı alan adaylar Kore dili ve edebiyatı bölümüne kayıt olabilirler.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Bu bölümün öğretim dili İngilizce değildir.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bu bölüm dil kategorisinde ve dil puan türünde öğrenci alır.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Dil Bilgisi Giriş

- Söz Dizilimi

- Kore Kültürü

- Kore'nin Tarihi

- Kore Konuşma Dili

- Ses Bilgisi

- Cümle Kalıpları

- Anlatım Yazılı

- Bilgi ve İletişim

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Mezunlar formasyon eğitimi alarak eğitim kurumlarında Korece öğretmenliği yapabilmektedir. Genellikle eğitmen olarak dil kurslarında çalışabilirler. Ayrıca yine gerekli eğitimi aldıktan sonra çevirmenlik de yapabilirler.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Kore dili ve edebiyatı bölümü çalışma alanları genellikle eğitim kurumlarıdır. Aynı zamanda sınavlara girerek Kore başkonsolosluğunda da çalışma şansları bulunmaktadır. Turist rehberi olarak da çalışabilirler.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- İstanbul Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Erciyes Üniversitesi