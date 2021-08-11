Köpekler Kaç Yıl Yaşar? Köpeklerin Ortalama Yaşam Süresi Ne Kadardır?

Köpeklerin cinsine göre ömürlerinde de değişkenlikler görülmektedir.

Köpekler Kaç Yıl Yaşar?

Köpekler genel olarak bakıldığın 10 ile 13 yıl arasında yaşamaktadır. Cinslerine göre yaşam süreleri değişkenlik göstermektedir. Cinslerine göre köpeklerin yaşam süreleri;

Golden köpekler ortalama 10-12 yıl yaşamaktadır.

Kangal köpekler ortalama 12-15 yıl yaşamaktadır.

Terrier köpekler cinslerine göre değişkenlik gösterse 8 ile 15 yıl arasında yaşamaktadır.

Chihuahua köpekler ortalama 15-20 yıl yaşamaktadır.

Pomerian köpekler ortalama 14-16 yıl yaşamaktadır.

Cocker köpekler ortalama 12-15 yıl yaşamaktadır.

Köpeklerin Ortalama Yaşam Süresi Ne Kadardır?

Köpeklerin ortalama yaşam süreleri 10 ile 13 yıl olarak hesaplanmıştır. Köpeklerin yaşam süreleri 10 ile 13 arasında verilse bile yaşam süreleri cinslerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.