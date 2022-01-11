Kontrol nasıl yazılır? Kontrol kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Dilimize Fransızcadan geçmiş olan birçok sözcük hem günlük hayatta hem de çeşitli sektörlerde sık sık kullanılmaktadır. Bu kelimelerden en çok bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir. 1- Orijinal 2- Depar 3- Alternatif 4- Bakteri 5- Dejenere 6- Ekonomi 7- Dogma

Kontrol Nasıl Yazılır?

Fransızca kökenli bir sözcük olan kontrol kelimesi hem incelemek hem de denetlemek anlamına gelir. Bir şeyin gerçekte var olup olmadığını denetlemek de kontrol olarak adlandırılır.

Yaklaşık olarak 2 asırdır kullanılmakta olan bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

KONTROL

Kontrol Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Öz Türkçe olan kelimelerde iki sessiz harf yan yana gelmez. Kontrol kelimesi, dilimize Fransızcadan geçtiği için ''t'' ve ''r'' harfleri yan yana kullanılmıştır.

KONTROL - Doğru

KONTUROL - Yanlış

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Kontrol Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Evden çıkmadan önce çantamı defalarca kontrol etmiş olmama rağmen anahtarları evde unutmuşum. (Doğru Kullanım)

2- Halil Bey, makinelerin çalışıp çalışmadığını kontırol etmek için makine dairesine indi. (Yanlış Kullanım)