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Kontrol nasıl yazılır? Kontrol kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Kontrol nasıl yazılır Kontrol kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan kontrol kelimesi, 19. yüzyılın ilk yarısından bu yana kullanılmaktadır. Başta ''kontrol mekanizması'' olmak üzere birçok tamlama ve kalıp ifadenin içinde de kullanılan bu kelimenin sözlük anlamı denetlemedir. Bir şeyin kurallara uygun olup olmadığını incelemeye kontrol denir. Kontrol nasıl yazılır? Kontrol kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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 Dilimize Fransızcadan geçmiş olan birçok sözcük hem günlük hayatta hem de çeşitli sektörlerde sık sık kullanılmaktadır. Bu kelimelerden en çok bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir. 1- Orijinal 2- Depar 3- Alternatif 4- Bakteri 5- Dejenere 6- Ekonomi 7- Dogma 

 Kontrol Nasıl Yazılır? 

 Fransızca kökenli bir sözcük olan kontrol kelimesi hem incelemek hem de denetlemek anlamına gelir. Bir şeyin gerçekte var olup olmadığını denetlemek de kontrol olarak adlandırılır. 

 Yaklaşık olarak 2 asırdır kullanılmakta olan bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir. 

 KONTROL 

 Kontrol Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Öz Türkçe olan kelimelerde iki sessiz harf yan yana gelmez. Kontrol kelimesi, dilimize Fransızcadan geçtiği için ''t'' ve ''r'' harfleri yan yana kullanılmıştır. 

 KONTROL - Doğru

 KONTUROL - Yanlış 

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 Kontrol Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Evden çıkmadan önce çantamı defalarca kontrol etmiş olmama rağmen anahtarları evde unutmuşum. (Doğru Kullanım) 

 2- Halil Bey, makinelerin çalışıp çalışmadığını kontırol etmek için makine dairesine indi. (Yanlış Kullanım)

 

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