Konstantinopolis nedir ve neresidir? Konstantinopolis kaç günde ve ne zaman fethedildi

Konstantinıyye M.Ö. 667 yılında Romalılar tarafından kuruldu. M.S. 330 yılına kadar Roma hakimiyetinde olan şehir, daha sonra Bizanslıların başkenti oldu. 1000 yıldan fazla Bizanslıların başkenti ve ticaret merkezi olan şehir, İslambol adıyla da biliniyor. Konstantinopolis, günümüzde olduğu gibi eski çağlarda da yüksek nüfusa sahipti. En büyük pazarlar bu kentte kurulurdu. Yaklaşık 17 milyonluk nüfusuyla İstanbul, günümüzde Türkiye'nin en kalabalık şehridir.

Konstantinopolis Nedir ve Neresidir?

Konstantinopolis, 2500 yıllık bir tarihe sahip olan kadim bir kenttir. Birçok büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan şehir, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağladığı için stratejik bir öneme sahiptir. Coğrafi konumu itibariyle uluslararası ticaretin merkezi olmuştur. Farklı ülkelerden binlerce insan bu kente gelerek alışveriş yapmış, kurulan pazarlar ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Sadece Roma ve Bizans İmparatorluğuna değil Latin İmparatorluğuna da başkentlik yapmış olan Konstantinopolis, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.

İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesi, 15. yüzyılın en önemli olayı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle İstanbul'un fethi ile birlikte Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başlamıştır.

Konstanstinopolis Kaç Günde Fethedildi?

Fatih Sultan Mehmet, II. Murad'ın yerine 1451 yılında tahta geçti. II. Mehmet daha o yıllarda Konstantinopolis'in fethedilmesine karar vermişti. 1451 yılında başlayan hazırlıklar 2 yıl boyunca devam etti. 1452 yılında ise kuşatma başlamıştı. Bu yılda İmparator Konstantinos, Fatih Sultan Mehmet'e birçok kez elçi gönderdi. Elçiyle görüşmeyi reddeden padişah, vezirine hazırlıkların hızlandırılması emrini verdi.

Hazırlıklar sona erip kuşatma tamamlandıktan sonra Konstantinopolis'in fethi 6 Nisanda başladı. Toplam 53 gün süren fetih 29 Mayısta sona erdi. O döneme kadar İstanbul'un fethine imkansız gözüyle bakılıyordu. Ancak gemileri karatan yürüten Fatih Sultan Mehmet'in dehası, Konstantinopolis'in bu kadar kısa süre içerisinde fethedilmesinde önemli bir etkendir.

Konstantinopolis Ne Zaman Fethedildi?

Konstantinopolis 1453 yılının 6 Nisan - 29 Mayıs tarihleri arasında fethedildi. Osmanlı ordularının hareket noktası ise Edirne idi. 23 Martta başlayan hareket 6 Nisan'da İstanbul'un tamamen kuşatılması ile devam etti. İmparator Konstantinos, birçok ülkeden yardım istese de yardım talepleri cevapsız kaldı. Kuşatmaya daha fazla devam edemeyen kent, 29 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı İmparatorluğuna geçti.