Konsept Nedir Ve Nasıl Belirlenir? Mimari Projelerde Tasarım Konseptinin Anlamı

Konsept ile ilgili yapılan değerlendirmelerin hepsi mutlaka proje çizimi öncesinde ve tasarımın ortaya çıkarılması için hazırlanması gerekir. Bunun nedeni ise, tasarımın tutarlı bir şekilde hazırlanmasındaki asıl amacın belirlenmesidir.

Konsept Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Bir şehrin ana öğeleri için şehrin sağlam temeller üzerine konumlandırılması ve mimari açıdan herhangi bir uyumsuzluk ortaya çıkarmaması için mimari konsept anlayışında bir tutarlılık olması gerekir. Bir şehrin konseptinin olması, şehirleşmenin ve batı ülkelerinde daha eski yıllara dayandığı bölgelerde çok daha net bir şekilde ortaya çıkar.

Mimaride konsept oluşturulması için öncelikle bir ana tema belirlenmesi ve buna göre plan yapılması gerekir. Bu sayede mimarinin yapısına ve ruhuna uygun bir şekilde farklı konseptler tasarlanabilir. Sanatın mimariye yansıması sanat ile ilgili pek çok kaynakta yer alır. Her sanat eserlerinin sahip olduğu bir konsept bulunur. Bu konsept eserin tamamına etki etmiş olan temel prensip olarak tanımlanabilir. Sanatın mimari ile iç içe geçmiş olmasının en önemli örneği olarak konsept mimari de dikkat edilen kriterler arasında da yer alır.

Mimari Projelerde Tasarım Konseptinin Anlamı

Ana öğelerinin yanında alt yapıda konsept denildiği zaman felsefi ve düşünsel boyutunun ile birlikte tasarımcıları gerçek ile yüz yüze getiren bir alt yapı başlığı belirlenmesi de söz konusu olur. Bu alt yapının konseptin oluşmasında çok önemli bir etkisi vardır. Yaşam alanlarının alt yapı açısından düzensiz bir yapıya sahip olması durumunda konsept konusunda bazı eksikliklerin olduğunu ortaya çıkar. Şehirlerde ortaya çıkan kanalizasyon sorunları ya da en ufak bir yağış sonrasında bile şehrin bütün ulaşımının alt üst olması alt yapı denildiği zaman akla ilk gelen sorunlar arasında yer alır.

Sanat Ürünlerinde Ana Fikir

Nasıl ressamlar ellerindeki teknik olanakları ve iç dünyalarının birleşimi sonucunda, hayal ettiklerini ya da gördüklerini resme dönüştürürler. Ortaya çıkan ürün genellikle içgüdüsel ya da rastlantısaldır. Ama ürettikleri resimler konusunda konuşmaları istendiği zaman pek çok ressam, TV kameraları karşısında da saçma cevap verir.

İçgüdüsel olarak ürettiği resme felsefi ya da mantıksal kalıplar arar. Aslında ürün neyse odur. Ama bazı işinde öne çıkan ressam eserleri ile koca bir sanat akımını başlatabilmiş ve pek çok sanatçıyı peşinden sürükleyebilir. Mimaride konsept oluşumu da buna benzer. Sanatçı, kendi hayalini elindeki teknik imkanlar dahilinde dışa yansıtır. Bunun sonucunda mimari için belirlenen ana tema çerçevesinde konsept tasarlanır. Her mimari kendine özgü öğeleri içinde barındırır.

Mimarlık Alanında Ana Fikir

Mimarlık bazı mekanların yan yana ve üst üste konması sonucunda ortaya çıkan bir yapının ortaya çıkması süreci değildir. Sonucu önceden belli olmayan ve kontrol edilemeyen, bir eser ortaya çıkar. Bu da rastlantısal bir ürünün ortaya çıkmasını sağlar. Bir okul ise sınıfların yan yana, bir otel yatak odalarının ve üst üste dizilmesi ile meydana gelmez. Projeyi mimar değil aksine proje mimarı peşinden sürükler. Mesela mimari tasarımlarda mimar, resimlerde ressam, yapıyı heykeltraşın mermeri şekillendirdiği gibi, bilinçli bir şekilde yontması gerekir. Beyninde göremiyorsa oturup maketini yapması gerekir. Aksi halde onun yapıları ve yapı kütlesi de bilinçsiz bir sürecin ürünü olarak ortaya çıkar.