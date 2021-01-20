Konnektör nedir ve ne işe yarar? Konnektör çeşitleri hakkında bilgi
Konektörler elektrik devreleri için oldukça önemlidir. Yazımızda konektör nedir ve ne işe yarar? Konektör çeşitleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Konektör kelime anlamı olarak bağlayıcı demektir. Özellikle endüstriyel yapılarda sıklıkla kullanılır. Ayrıca konektörlerin savunma sanayisinde de kullanıldığını görmeniz mümkündür. Bu sebeple konektörlerin elektrik sistemlerinde çok önemli bir yerinin olduğunu söylemek mümkündür.
Konektör Nedir ve Ne İşe Yarar?
Konektörler genellikle zorlu koşullar amacı ile tercih edilirler. Konektörler ile koaksiyel kablolar kolay bir şekilde bilgisayarlara bağlanabilir. Bunun yanında güvenlik kameralarındaki video sinyallerinin dışarıya verilmesi işlemi de konektör kablolar sayesinde olmaktadır. Konektör kablo kalitesi ne kadar iyi olursa kamera görüntüsü de o kadar iyi olacaktır.
Konektör kablolar ince ve kalın olarak iki şekildedir. Bilgisayar ağlarında kullanılması mümkün olmayan koaksiyel kablo çeşitlerinde de değişik konektör kabloları yer almaktadır.
Konektör Çeşitleri Hakkında Bilgi
Konektör kablolarının pek çok çeşidi vardır.
- BNC Konektörler: Bu konektörler Bell laboratuvarında çalışan bilim adamları tarafından geliştirilmiştir. İsmini ise mucidi olan bilim adamından almıştır. BNC konektörleri kapalı devre kamera sistemlerinin uygulamalarında kullanılabilmektedir. Bu konektörlerin iletimleri oldukça başarılıdır. BNC konektörleri oldukça sağlamdır, iletimleri çok başarılıdır ve takıldıkları yerlere sıkı tutunmaları sebebi ile yerlerinden çıkmazlar. Nikel ya da gümüş kaplı olarak pek çok farklı modeli bulunur.
- RCA Konektör: Bu kablolar 1940'lı yıllarda bir Amerika firması tarafından geliştirilmiştir. Konektöre ise geliştirildiği şirketin baş harfleri verilmiştir. RCA konektörleri birkaç megahertzden daha düşük olan frekans aralıklarında kullanılmak amacı ile üretilmiştir. Genellikle ses ile video sistemlerinin taşınması amacı ile kullanılabilirler. RCA jakları fono konektör ile CINCH/AV isimleri ile de piyasada bilinmektedir. 1940'lı yıllarda bu konektörlerin üretilme sebepleri gramofonların yükselticilere bağlanmasını sağlamaktı.
- SCA Konektör: SCA konektörler genelde fiber optik kabloların konektörü şeklinde kullanılmaktadır. SCA konektörler tip olarak daha çok BCA konektörlere benzerlik gösterirler. Ancak SCA konektörler çok daha yeni bir konektör çeşididir. Günümüzde ise çok fazla tercih edilmeye başlamıştır. Bu konektörler kare yüzlüdür ve ayrıca montajı da çok kolaydır.
- RJ-45 Konektör: UTP kablolarının montajı RJ45 konektörler ile sağlanır. Genelde 10 BASET ağlarında bu konektörler kullanılmaktadır. RJ kodu bu kablolarının standartlara uygun olduğunu belirtmek amacı ile kullanılmakta olan bir koddur. RJ45 kabloları ethernet kablolarının bağlanması amacı ile kullanılmaktadır. Ethernet kablosu sayesinde NIC kartına bağlanma gerçekleşmiş olur. NIC kartı bilgisayarların internete bağlanması amacı ile gerekli olan bir karttır.
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