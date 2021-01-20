Konnektör nedir ve ne işe yarar? Konnektör çeşitleri hakkında bilgi

Konektör kelime anlamı olarak bağlayıcı demektir. Özellikle endüstriyel yapılarda sıklıkla kullanılır. Ayrıca konektörlerin savunma sanayisinde de kullanıldığını görmeniz mümkündür. Bu sebeple konektörlerin elektrik sistemlerinde çok önemli bir yerinin olduğunu söylemek mümkündür.

Konektör Nedir ve Ne İşe Yarar?

Konektörler genellikle zorlu koşullar amacı ile tercih edilirler. Konektörler ile koaksiyel kablolar kolay bir şekilde bilgisayarlara bağlanabilir. Bunun yanında güvenlik kameralarındaki video sinyallerinin dışarıya verilmesi işlemi de konektör kablolar sayesinde olmaktadır. Konektör kablo kalitesi ne kadar iyi olursa kamera görüntüsü de o kadar iyi olacaktır.

Konektör kablolar ince ve kalın olarak iki şekildedir. Bilgisayar ağlarında kullanılması mümkün olmayan koaksiyel kablo çeşitlerinde de değişik konektör kabloları yer almaktadır.

Konektör Çeşitleri Hakkında Bilgi

Konektör kablolarının pek çok çeşidi vardır.