Konfüçyanizm (Konfüçyüsçülük) nedir? Konfüçyanizm hakkında bilgi

Lao Tzu'nun kurduğu Taoizmde olduğu gibi Konfüçyüsçülük'te de ''Jun Zi'' kavramı önemli bir yer tutar. Bu kavram, ''Soylu Kişi'' ve ''Hükümdarın Oğlu'' anlamına gelir. Ancak Konfüçyüs, insanların sadece kan bağı ile değil bilgelik yolunda ilerleyerek de Jun Zi olabileceğini söyler. Bu dinde en önemli erdemler, sadakat ve nezakettir. Kişiler anne babalarına, toplumlar da ülke yöneticilerine karşı saygılı olmalıdır. Konfüçyüs konuşmalarının birçoğunda toplumsal ilişkileri analiz etmiş ve ülke yönetiminin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır.

Konfüçyanizm Nedir?

Konfüçyanizm Çin'de ortaya çıkmış ve birçok Uzak Doğu ülkesine yayılmış olan ahlaki bir öğretidir. Bu öğretide birçok ritüel ve ibadet olduğu için Konfüçyüsçülük, bir din olarak da tanımlanır. Bu dinde tek tanrılı bir inanç sistemi vardır ve Tanrı ''Gök'' olarak nitelendirilir.

Bu dinde şiddet tamamen reddedilir ve erdemli olmanın ilk şartı olarak hoşgörü gösterilir. Adaletin ceza ve ödül ile değil dinsel törenlerle sağlanacağına inanılır. Toplum ''Küçük İnsan'' ve ''Jun Zi'' olarak ikiye ayrılır. Hükümdarlar ''Jun Zi'' olan kişiler arasından seçilmeli ve ülke yönetiminde ''adalet'' esas alınmalıdır.

Konfüçyanizmin Kurucusu ve Temsilcileri

Bu dinin kurucusu Kongzi Konfüçyüs'tür. M.Ö 551 yılında doğan Konfüçyüs, Çin'in çeşitli bölgelerinde yüzlerce konuşma yaptı. Konuşmalarında ''erdem'', ''barış'', ''aile'' ve ''sadakat'' gibi evrensel konulara değindi. Gençlere ve yöneticilere öğütler verdi. Öğretilerinin temelinde ''Jun Zi'' vardır. Normalde ''Hükümdar'ın Oğlu'' demek olan bu kelime Konfüçyanizmde ''Bilge İnsan'' manasına gelir. Çinli filozof Jun Zi'yi şöyle tanımlar: ''Önce eyleme geçen, sonra eylemine göre konuşan kişidir.''

Konfüçyüs, ülke yönetimi hakkında da birçok konuşma yapmıştır. İnsanın dünyadaki hiçbir şeyi sahiplenmemesi gerektiğini savunan filozof, hükümdarların da aynı şekilde hareket etmesini önermiştir. ''Ülkeyi ne kadar güzel yönetiyorlardı, sanki ülke onların değilmiş gibi'' en ünlü sözlerinden biridir. Filozofun en önemli eserleri arasında İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar, Analektler ve Diyaloglar kitabı yer alıyor.

Lao Tzu, Konfüçyanizmin en önemli temsilcilerinden biridir. Taoizm, ayrı bir din olarak görülse de aslında bir tür Konfüçyüsçülük'tür. Dao De Jing (Yol ve Erdem Kitabı) adlı kitapta bu dine ait birçok kavram Lao Tzu tarafından yeniden yorumlanmıştır. Çinli düşünürün diğer eserleri, Gökyüzü Sürüp Gidiyor ve Bilinmeyen Öğretiler'dir.

Konfüçyanizm Hakkında Bilgi

Konfüçyanizm'de Şintoizm ve Budizm'den farklı olarak tek tanrı inancı vardır. Tanrı ''Yolları birleştiren tek bir ip'' olarak tanımlanır. Diğer dinlerde yağmur, rüzgar, yıldırım bir tanrıya atfedilirken Konfüçyüsçülük'te bir doğa olayı olarak görülür.

Bu dinde ''erdem'' ve ''güzellik'' kavramları önemli bir yer tutar. Ancak erdemin, güzellikten daha çok sevilmesi gerektiği savunulur. Konfüçyüs ile Antik Yunan filozofu Heraklietos'un felsefeleri benzer özellikler taşır. Heraklietos'un ''Her Şey Akar'' ve ''Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz'' sözüne karşılık Konfüçyüs ''Her şey gece ve gündüz gibi akar'' ifadesini kullanmıştır.

Batı felsefesini de etkileyen Konfüçyanizm hakkında birçok araştırma yapılmış ve kitap yazılmıştır:

John Adair - Konfüçyüs ve Liderlik

Bülent Okay - Konfüçyüs ve Çin Felsefesinin Temelleri

İbrahim Ülger - Adaleti Arayan Bilge Konfüçyüs

Ann Donegan Johnson - Dürüst Olmanın Önemi

T.R. Reid - Kapı Komşum Konfüçyüs

Lün Yu - Konfüçyüs'ün Öğretileri

Thomas Cleary - Konfüçyüs Düşüncesinin Temelleri