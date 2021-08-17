Kondisyon nedir, nasıl artırılır? Kondisyon ile nasıl nefes açılır?

İnsanlar gün içerisinde merdiven çıkarken bile nefes kalmakta, beden gücü gerektiren durumlarda kendisini yetersiz görmektedir. Sadece sporcuların kondisyon sahibi olduğu gibi yanlış bir düşünce bulunmaktadır. Her insan basit bir şekilde kondisyon sahibi olabilir. Ama bu işi yaparken olası sakatlanmalara dikkat etmek gerekmektedir.

Kondisyon Nedir?

Kondisyon ile dayanıklılık ifadeleri birbirleri ile karıştırılmaktadır. Dayanıklılık ifadesi; vücudun yorgunluğa karşı göstermiş olduğu direnci anlatırken, kondisyon ise spor yapanların yada harekete dayalı iş görenlerin anlık olarak göstermesi gereken performans düzeyi şeklinde ifade edilir. Bu şekilde dayanıklılığa farkını koyan kondisyon aynı zamanda kişinin yaptığı iş ile ilgili fizyolojik, psikolojik, taktik ve teknik performans düzeyi şeklinde de açıklanabilir.

Kondisyon Nasıl Artırılır?

Kondisyonun sağlanması ve artırılması pek tabi bir olaydır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hassas konular bulunmaktadır. Kondisyon için öncelikle bir hedef belirlenmeli ve bu hedef doğrultusunda hareket edilmelidir. Yalnız bu hedefin sağlıklı olması önem arz etmektedir. Bu hedef sağlıklı bir kondisyon çalışması olabilir. Ya da kuvvet kazanmak ve kalbinizin daha fazla kan pompalamasını sağlayacak kardiyo egzersizleri çalışması da olabilir. Burada kardiyo çalışmalarının bilinmesi ve ne olduğu bilinmesi gerekmektedir.

Kondisyon artırmak için öncelikle yardım almak ve çalışmaların planlanması için teknik destek almak gerekir. Bunu ile alakalı olarak spor tecrübesi, yaş ve herhangi bir hastalığın bulunup bulunmadığı kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır. Sakatlıklar ile karşılaşmamak için aceleci ve plansız davranmamak gerekir. Hedefe adım adım yaklaşılmalıdır.

Kondisyon Artırmak ve Nefes Açmak

- Kardiyo egzersizleri için olabildiğince açık hava seçilmeli ve ciğerlerin bol temiz hava ile buluşturulması gerekmektedir.

- Kondisyon çalışması yaparken muhakkak dinlenmeye de zaman ayrılmalıdır.

- Vücudun ihtiyacı olan karbonhidratların düzenli ve kaliteli olarak yapılması gerekmektedir.

- Su içmek en önemli unsur olmalıdır. Kondisyon çalışmalarından önce, çalışma esnasında ve çalışmadan sonra muhakkak bol bol su tüketilmelidir.

- Kondisyon çalışmaları bir rutin ve plan çerçevesinde planlanmalıdır.

- Vücut için gerekli mineral ve elektrolitlerin alınması sağlanmalıdır. Kalsiyum, potasyum ve magnezyum kesinlikle alınmalıdır. Bu sayede kas spazmı sorunu ile karşılaşılmaz.

- Fazla kilolardan bir an önce değil zamana yayarak kurtulmak gerekir. Aksi taksirde sağlık olumsuz etkilenebilir.

- Yapılan spor dengeli olmalı ve kararlı bir şekilde plana uygun devam etmelidir.

- Kas gücü çalışmaları için düşük ağırlık ve sık tekrar çalışmaları önerilmektedir. Bu hem sağlığı olumsuz etkilemeyecek hem de güç kazanmaya yardım edecektir.

- Kapalı alanlarda spor yapılıyor ise ortam muhakkak havalandırılmalı ve vücuda yeterli oksijen alımı sağlanmalıdır.

- Vücut hareketsizlikten uzak tutularak, fırsat buldukça orta tempolu koşu yapılmalıdır. Bu çalışmaya ilave olarak yüzme, şınav çekme ve mekik gibi egzersizler düzenli yapılmalıdır.

- Spora vakti olamayanalar, işe yürüyerek gidip gelebilirler. Aynı zamanda merdivenleri asansör ile değil merdiven ile çıkıp inmek gerekir.

- Kalp ve damar sağlığına gerekli özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar hem kullanılmamalı hem de kullanılan ortamlarda bulunulmamalıdır.