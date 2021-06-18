Komik Fıkralar - En Komik, Güzel İle Güldüren Kısa Ve Uzun Fıkra Örnekleri

Fıkra, insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olurken aynı zamanda temelde dinleyen veya izleyen insanlara kahkaha attıran hikaye örnekleridir.

En Güzel Fıkra Örneği

MISIR

Akıl hastanesinde her hasta kendisini mısır tanesi zannediyor ve zıplıyormuş. Doktorlar bir tanesinin kenarda öylece durduğunu görmüş ve onun düzeldiğini zannetmişler. Yanına gitmiş ve;

Sen neden zıplamıyorsun, mısır tanesi değil misin?

Deli adam hiç hareket etmeden;

Ben tavaya yapıştım…

DÖRT

Akıl hastanesinde 3 kişi oldukça iyi yönde gelişim göstermeye başlamış. Doktorlar bu üç kişiyi çağırmış ve her birine sormuş.

Birinci hastaya;

2 + 2 kaç eder?

Pazartesi…

İkinci hastaya; 2 + 2 kaç eder?

9

Üçüncü hastaya; 2 + 2 kaç eder?

4

Üçüncü hasta doğru cevabı verince başlamışlar iyileşti diye kutlama yapmaya… Doktorlardan biri merak etmiş ve hastaya yaklaşıp sormuş.

2 + 2’nin 4 olduğunu nasıl buldun?

Pazartesi ile 9’u topladım…

UZUN FIKRALAR VE ÖRNEKLERİ

HATIRLAMIYORUM

Bir Fransız, bir Alman, bir Amerikalı ve Temel alanında en iyi askerler olarak seçilmişler. Bir görev için bunların hepsi hücrelere kapatılmış ve her birine bir sır verilmiş. İlk olarak Fransızın hücresine girip sırrı söyletmeye çalışmışlar ve hemen söylemiş. Daha sonra Almanın bulunduğu hücreye girmişler baskı yapmışlar söylememiş, tırnaklarını çekmişler, söylemiş. Sonra Amerikalının hücresine girmişler baskı yapmışlar, söylememiş, tırnaklarını çekmişler söylememiş, elektrik vermeye kalmışlar söylemiş. En son Temel’in hücresine girmişler. Baskı yapmışlar, söylememiş. Tırnaklarını çekmişler söylememiş, elektik vermişler, söylememiş. Daha bir yığın işkence yapmışlar bana mısın dememiş. Adamlar yorulunca çıkmışlar odadan yarın devam etmek için geri döndüklerinde Temel’i kafasını duvara vururken bulmuşlar; Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum…

SAAT

Adam aldığı bir daktiloyu bozuk diye geri vermek istemiş. Satıcı;

Bozuk değil, dün aldığınızda gayet sağlamdı.

Adam;

Bu daktiloda saat yazamıyorum iki tane “A” yok…

PAPAĞAN

Adam, papağanını gümrükten kolayca geçirebilmek amacıyla bir kutuya koymuş. Kutunun üstüne de “Kırılacak eşya” diye not düşmüştür. Gümrük memuru eşyayı kontrol etmek için şöyle bir sallar;

Papağan;

Şangur şungur.. Şangur şungur…

KÖR

Adamın biri topal olan bir dilenciye para vermiş. Ayrıca onun gönlünü de kazanmak istemiş;

Dua et topalsın ya kör olsaydın…

Dilenci;

Onu da denedim abi, 50’lik diye 5 TL yutturmaya çalışıyorlardı.

KISA FIKRA ÖRNEĞİ

KEKEME

Üniversiteye kayıt olmak için giden gence Müdür sorar;

Adın ne yavrum?

Memememehmet Yayayayakup…

Kekeme misin evladım?

Hayır hocam babam kekemeydi. Nüfusa o kayıt ettirdi.

Fıkra Nedir ve Neden Önemlidir?

Fıkraların hayatımızda oldukça önemli bir yeri vardır. Özellikle de kültürümüzde oldukça önemli bir yer tutar. Bugünün mizah anlayışı dahi zamanında ortaya çıkmış fıkralardan süre geliyor. Öyle ki, gülmeyi unuttuğumuz şu dönemlerde yerinde ve zamanında yapılan bir fıkranın değerini daha iyi biliyoruz.

Fıkralar, üzerimizdeki stresin ve yorgunluğun atılmasına yardımcı olur. Çünkü gülmek ve kahkaha atmak insan bir nevi ilaç, ağrı kesici etkisi yaratır. Ayrıca zihinsel ve bedensel gelişim için de oldukça önemli bir rolü vardır. Fıkra örneklerine geçmeden önce, onların faydalarına bir göz atalım.

Fıkraların Faydaları Nelerdir?

Fıkralar, bizi güldürür ve vücudu olumlu anlamda etkiler. Gülmeye başladığımızda, sadece bedenimizi hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda vücudumuzda birçok fiziksel değişikliğe neden olur. Komik şakalar, enfeksiyonla savaşan antikorları artırarak insan bağışıklık sistemini güçlendirir. Gülmek kan dolaşımını etkiler ve kalp ve diğer kardiyovasküler sorunlara yardımcı olur. Fıkra, vücuttaki çoğu organı harekete geçirir. Beyin tarafından salınan endrofinleri arttırır ve endrofinler ağrıyı azaltmayı sağlar.

Fıkralar, öfkemizi, depresyonumuzu, gerginliğimizi ve stresimizi hafifletmeye yardımcı olur. Bizi daha hafif ve huzurlu hissettirir. Aynı zamanda kaygı ve korkuyu azaltarak ruh halini iyileştirir. Kahkaha ısı oranını ve kan basıncını artırır, her ikisi de stres tepkimizi azaltır.

Fıkralar, sosyal hayatta çok hayati bir rol oynar. İş yerimizde güzel fıkralar paylaşıyorsak, müşterilerimizi, meslektaşlarımızı veya iş bağlantılarımızı etkileyeleyebiliriz. Arkadaşlarınızdan herhangi biri size kızıyorsa, fıkralar çatışmaların üstesinden gelmenin ve güçlü ilişkiler geliştirmenin en kolay ve en hızlı yolu olur. İyi bir fıkra anlatıcısı olmak kolaylıkla arkadaşlık kurmayı ve devam ettirmeyi de sağlar.

Fıkralar, duyarlılıklarımızı keskinleştirir ve yeteneklerimizi ayarlar. Daha hafif tarafımızı ortaya çıkararak kişiliğimizi geliştirir. Mizah aynı zamanda insanların duygularını tereddüt etmeden ifade etmelerini sağlar.

Tabi yine de ortamına göre fıkralar seçmeli, başkalarına hakaret edecek veya onları kötü hissetmeyecek biçimde olmadıklarından emin olmalıyız.

Çocuklar İçin Fıkra Öğrenmenin Faydaları Nelerdir?

Ebeveynler bu günlerde, çocuklarını uyutmak için teknolojinin sunduğu rahatlığa yöneliyorlar. Çocukların bir videoyu veya en sevdikleri çizgi filmleri izledikten sonra uykuya dalmaları gerçekten çok kolay oluyor. Bunlar çocukluğun basit bir zevki olarak kabul edilebilir ancak hiçbir şey çocuklarımıza fıkra anlatmanın güzel yanı ile kıyaslanamaz.

Fıkralar, okul öncesi çocuğunuzun genel gelişiminde kritik bir rol oynar. Anlama, dinleme, mizah ve düşünme becerilerini geliştirir. Ayrıca;

Hayal güçlerini geliştirir. Karakterleri, olay örgüsünü, ortamı hayal etmelerini sağlar.

Kültürel anlayışlarını artırır. Fıkralar kültürümüzün bir parçasıdır.

İletişim becerilerini geliştirir. Sizden öğrendiği bir fıkrayı ezberleyerek başka bir yerde anlatır ve eğlenir.

Hafızayı keskinleştirmeye yardımcı olur. Çocuklar kendilerine anlatılan fıkraları iyi bir şekilde dinler ve bu hafızalarında yer edinir.

Öğrenmeyi kolaylaştırır. Fıkralar gelecekteki akademik öğrenim için bir basamaktır. Çünkü öğrenmeyi daha kolay ve doğal hale getirmektedir.

Sosyal becerileri geliştirir. Nasıl dikkat edeceklerini ve konuşan kişiyi aktif olarak nasıl dinleyeceklerini öğrenirler.

Diğer yandan fıkralar, çocuklara dünya ve yaşam hakkında pek çok şey öğretebilir. Onlara harika fikirleri ve daha önce hiç karşılaşmadıkları şeyleri öğrenmeleri için birçok fırsat verir. Bu faydalar göz önüne alındığında, ebeveynlerin çocuklarına fıkra anlatması onlarla vakit geçirmelerinin de bir yoludur.

Kısaca fıkralar, her yaşta insan için hem kültürel hem de kişisel gelişim için önemli rol oynar. Kişinin mizah, espri, düşünme, anlama, okuma, yazma ve zekasını geliştirir. Yalnızca bu tip gelişimlerin yanı sıra gülmenin ve eğlenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar olduğunu düşünüyoruz.

Stres ve yorgunluğun hakim olduğu dönemlerde, yüzünüzü güldürecek ufacık bir şey bile bir hayli önem kazanıyor. Arkadaşlar arasında, ailenizle ya da iş ortamında paylaşabileceğiniz fıkra örneklerine göz atabilirsiniz.