Kolonya çeşitleri ve isimleri nelerdir? Kolonya çeşitleri hakkında bilgiler

Birçok amaç altında kolonya gün içerisinde yoğun olarak kullanılır. Özellikle bayram ziyaretlerinde misafirlere gidildiği zaman, ayrıca misafirliğe gelen pek çok kişi için öncelikle kolonya tutulur. Her zevke hitap eden birçok değişik kolonya modelleri de yer almaktadır. Bunlar arasından tercih yaparken zorlamak mümkün çünkü oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir.

Beyaz Zambak Kolonyası

Balıkesir yöresine ait olan beyaz zambak kolonyası, oldukça ferahlatıcı ve hoş bir kokuya sahiptir. Kolay bir sürüm ile beraber misafirler için en çok değerlendirilen kolonyalardan biridir.

Bebek Kolonyası

Hoş ve etkileyici kokusu ile beraber yetişkinlerin dahi ilgisini çeken kolonyalar arasında yer alır. Özellikle sıcak yaz aylarında ferahlamak için birebir seçeneklerin başında gelir. Ayrıca bebeklerin hassas cildi için özel olarak hazırlandığından dolayı, sağlıklı ve keyifli şekilde kullanılabilmektedir.

Çam Kolonyası

Bolu yöresine ait bir kolonya çeşidi olarak öne çıkıyor. Bölgenin en şöhretli ve yöresel ürünleri arasında gelmektedir. Özel ve doğal çam kokularının farklı kokular ile birleşerek harika bir etki yarattığı kokulardan biridir.

Tütün Kolonyası

Uyarıcı ve iç açıcı özelliklerden faydalanmak suretiyle, tütün kokusunu açık şekilde yayan kolonya çeşitleri arasında gelmektedir. Özellikle sürüldüğü andan itibaren uzun süre etkisi kalır ve tütün yapraklarının kokusunu en iyi biçimde almak mümkün olur.

Tıraş Kolonyası

Adından da anlaşılacağı üzere tıraştan sonra cildi nemlendirmek ve daha yumuşak hale getirebilmek amaçlı kullanılır. Cildin tahriş olmasını önlemek için hassas bir yapıya sahiptir.

Lavanta Kolonyası

Rahatlamak ve stresten uzak kalabilmek için lavanta kolonyası en çok tercih edilen çeşitler içerisinde yer alır. Özellikle uykusuzluk, depresif sorunları ve anksiyete problemleri karşısında çok fazla tercih edilmektedir. Oldukça hoş ve doğal bir koku ile beraber çok fazla tercih edilir.

Leylak Kolonyası

Leylak çiçeği üzerinden aynı şekilde bu çiçeğin kokusunu en iyi biçimde yansıtan özel kolonyalar arasında yer almaktadır. Ferah ve serinletici bir etkisi bulunur.

Bunlar dışında daha pek çok farklı kolonya çeşitlerinin yer aldığını söylemek mümkün. Örneğin zeytinyağı Kolonyası, Akasya kolonyası, menekşe yere yasemin çiçeği kolonyası ile birlikte daha birçok değişik seçenek yer almaktadır. Her biri kolonya farklı esans üzerinden ele alınır ve hazırlanır.