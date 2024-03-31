Kolejler Oxford’la yarışıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre, özel okullarda ara sınıfların tavan ücreti ÜFE-TÜFE formülüyle sınırlandırılıyor. Bu da yaklaşık yüzde 56’lık bir zam oranını ortaya çıkarıyor. Ancak 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda yani kademe başlangıçlarında özel okullar fiyatlarını belirlemekte serbest. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde çocuklarını özel okula göndermek isteyen ailelerin ortalama 200 bin TL ile 450 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

VADELİDE YÜKSEK FAİZ

Diğer yandan özel okullarda eğitim tüm günü kapsadığı için çocukların okulda öğle yemeği yemesi gerekiyor. Yüzde 10 KDV ve ek hizmet ücretlerini ekleyince velinin cebinden çıkacak olan tutar daha da artıyor. Bazı okullarda ise fiyatlar 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Örneğin Hisar Okulları’nın 5’inci sınıflarında bu yıl peşin öğrenim ücreti KDV dahil 850 bin TL’yi bulurken, toplamda 117 bin 700 TL istenen sabah, öğle ve ikindi beslenmesiyle fiyat 968 bin TL’ye çıkıyor. 11 ay vadeli ödeme seçeneğinde ise ödenmesi gereken rakam 1 milyon 528 bin TL. Okulun 9’uncu sınıfında da 950 bin TL olan yıllık öğrenim ücreti 11 aylık taksit istenirse 1 milyon 500 bin TL’yi buluyor.

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Yabancı okullarda önümüzdeki yılın ücretlerini açıklayanlar arasından Saint Joseph’te yeni kayıt tutarı 675 bin TL olarak duyurulurken, bu fiyat 4 taksitte 712 bin TL, 8 taksitte 750 bin TL’yi buluyor. Saint-Michel Fransız Lisesi’nde de peşin ödeme tutarı 538 bin 927 TL. Kredi kartı ile peşin ödenmesi halinde 549 bin TL isteniyor. St. Georg Avusturya Lisesi’nde ise belirlenen ücret 500 bin TL. Bu ücret 10 taksitli ödemede 550 bin TL’ye çıkıyor.

HİSAR OKULLARI’NDAN AÇIKLAMA: FİYATIMIZ YÜKSEK ÇÜNKÜ...

* Hisar Okulları tarafından yapılan yazılı açıklamada ise çok tartışılan yeni kayıt ücretleri ve vadelide yüksek faiz oranıyla ilgili şöyle denildi: “Hisar mezunları ABD’de Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Stanford, Brown University; İngiltere’de Imperial College London, UCL, King’s College gibi dünyanın en iyi üniversitelerine burslu olarak kabul edilme başarısını gösteriyor. Ara sınıflardaki ücret artış oranı, zorunlu kılınan tavan oran yüzde 56.895 seviyesinde. Başlangıç seviyesindeki artışlar da yönetmelik doğrultusunda, ekonomik koşulların değişimlerine ilişkin devletin ilgili kurumlarının hazırladığı finansal öngörü raporları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu ücretlere yemek ve KDV dahildir.”

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YURTDIŞINDA OKUL FİYATLARI

* İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde harçlar bölümlere göre bugünkü kur karşılığı yaklaşık 1 milyon 350 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor.

* Harvard Üniversitesi’nin 2023-2024 akademik yılı için eğitim ücreti 1 milyon 750 bin TL’ydi. Bu yıl Harvard’da eğitim alan bir öğrenci yurt, yemek gibi ek hizmetlerle birlikte yaklaşık 2 milyon 500 bin TL ödedi.

* Yale Üniversitesi’nde ise 2024-2025 yılında öğrenim görecek yabancı öğrenciler için okul harcı yaklaşık 2 milyon 150 bin TL. Yurt ve yemek ücretleri de hesaba girince Yale için 2 milyon 821 bin 577 TL ödenmesi gerekiyor.

* Brown Üniversitesi önümüzdeki yıl fiyatını 2 milyon 200 bin TL civarında açıklarken, Columbia Üniversitesi’nde bu rakam 2 milyon 100 bin TL.

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* Priceton Üniversitesi’nde ise 2 milyon TL olan öğrenim, diğer masraflar eklenince 2 milyon 800 bin TL’yi buluyor.