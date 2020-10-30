Kokoloji nedir? Kokoloji oyunu hakkında kısaca bilgiler

Kokoloji testi/oyunu Isamu Saito ve Tadahiko Nagao adlı iki Japon bilim insanı tarafından geliştirilmiştir. Kokoloji kelimesinin kaynağı Japonca akıl ve ruh anlamlarına gelen kokoradan geliyor. Bu iki bilim insanı 106 oyundan oluşan testi bir kitap haline getirmişler.

Kokoloji Nedir?

Kokoloji kısaca kendini keşfetme oyunudur. Belirli sorulara verdiğiniz yanıta göre kişilik analizi testidir. Kokolojiyi diğer testlerden farklı kılan, sıkıcı ve klasik sorular yerine, düşünmeden akla gelen ilk yanıtın verilmesidir. Ayrıca sorular güncel ve kişilerin dikkatini çekecek şekilde seçilmiştir.

Örnek bir Kokoloji sorusu “Bir gün odanıza mavi bir kuş giriyor. Kuşun rengi ertesi gün sarı oluyor. Üçüncü gün kırmızıya dönüyor. Dördüncü gün siyah oluyor. Buna göre beşinci gün kuşun rengi ne olur?” Gördüğünüz gibi bütün kalıpları yıkan farklı bir soru karşınıza geliyor. Bu soruya düşünmeden aşağıdaki seçeneklerden birini söylemeniz gerekiyor.

A-Renk değiştirmiyor, siyah kalıyor.

B-İlk rengi olan maviye dönüyor.

C-Beyaz oluyor.

D-Altın rengi oluyor.

Odanıza giren kuş iyi şansı simgeliyor. Vereceğiniz yanıt bu şansı nasıl kullanacağınızı gösteriyor.

A yanıtı verdiyseniz karamsarsınız.

B yanıtı verdiyseniz iyimsersiniz.

C yanıtı verdiyseniz baskı altında dahi sakin ve kararlı kalabilen birisiniz.

D yanıtı verdiyseniz korkusuzsunuz.

Kokoloji Oyunu Hakkında Kısaca Bilgiler

Japon bilim adamları Isamu Saito ve Tadahiko Nagao farklı ve eğlenceli bir kendini keşfetme oyunu buluyorlar. Bu oyun test şeklinde yapılıyor. Eğlenceli sorulara, düşünmeden, hızlı şekilde seçeneklerden birini yanıt vermeniz gerekiyor. Verdiğiniz yanıta göre karakteriniz belirleniyor.

İki bilim adamı 53 farklı oyunu bir kitap haline getirmişler. Bu oyundan/testlerden esinlenen farklı ülkelerdeki insanlarda bu testlerin farklı versiyonlarını kendi ülkelerinde ve insanlarına uygulamaya başlamışlar. Bu nedenle Kokoloji testi soruları hep aynı olmuyor. Karşınıza farklı türde olanlar da çıkabiliyor. Hatta kitabın dünya genelinde çok tutmasından dolayı ikincisi de çıkmıştır. Bu da demek oluyor ki kendinizi sınayabileceğiniz 106 oyun/test bulunuyor.

Sorularla sizin iş, aşk, seks, aile ve birçok kavram hakkında gerçekte neler hissedip düşündüğünüzü ortaya çıkarma amaçlanıyor. Aslında buna bir nevi “pop-psiko quiz” diyebilirsiniz. Sorularda ve yanıt seçeneklerinde mantık aranmıyor. Bazı yerlerde yanıt seçenekleri yetersiz kalabiliyor. Fakat sizin veya birlikte oynadığınız arkadaşınızın eğlenceli yanlarını ortaya çıkarması açısından ilgi çekici bir test oyundur.

Klasik ve basmakalıp soruların yerine “Bir orkestrada hangi enstrümanı çalıyorsunuz?”, “Bir sergide bir tablonun önünde dururken, yabancı biri gelip size tablo hakkında bir şeyler söylüyor.” Gibi insan beynini zorlayan sorular karşınıza çıkıyor.

Kokoloji testinden, beyninizi zorlayacak bir soruya örnek verelim. Yumurta, insan hayatının vazgeçilmez besin kaynaklarından biridir. Farklı şekillerde kullanılır ama yumurta hakkında herhangi bir düşünce, yorum yapılmaz. Bu testte yumurtaya farklı bir bakış açısı getirilmiş.

“Masada bir yumurta duruyor. Bu yumurta sizce hangi hayvanın yumurtasıdır?

A- Yılan yumurtası B- Tavuk yumurtası C- Dinozor yumurtası D- Kaplumbağa yumurtası

Kokoloji testine göre yumurta; gelecek nesillerin ve kendi çocuklarınızın sembolüdür. Seçtiğiniz yumurta türü çocuklarınız için beslediğiniz umutları ve dilekleri anlatıyor.

Yılan yumurtasını seçtiyseniz çocuklarınız bilge ve gizli servet sahibi olmasını istiyorsunuz.

Tavuk yumurtasını seçtiyseniz çocuklarınızın normal ve sıradan bir hayatları olması sizin için yeterlidir.

Dinozor yumurtası seçtiyseniz çocuklarınızın sıra dışı, benzersiz olmalarını istiyorsunuz.

Kaplumbağa yumurtası seçtiyseniz çocuklarınızın sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını istiyorsunuz.