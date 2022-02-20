Kök 1 ve kök 0 kaçtır ve dışarıya nasıl çıkar? Kök 1 ve kök 2 irrasyonel midir ve yaklaşık değerleri nedir

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Fonksiyon adı verilen köklü ifadeler, tam kare sayıların fonksiyonudur. Bu fonksiyonlar ise tam kare sayılarının neler olduğunu ifade etmektedir. Köklü sayılarda kök içi negatif olmamak zorundadır. Çünkü kök içinde bulunan hiç bir sayı değeri negatif sayı olarak tanımlanmamıştır.

Kök 1 ve Kök 0 Kaçtır Dışarıya Nasıl Çıkar?

Kök 1 ve kök 0 dışarıya, =>kök1=1=>kök0=0 olarak çıkmaktadır. Köklü sayılarda kök içi negatif olmamalıdır. Kök içinde bulunan sayının sonucu negatif olarak tanımlanamamıştır. Birer fonksiyon niteliği taşıyan köklü sayılar birer fonksiyondur. Tam karelerin hangi sayılardan meydana geldiğini ifade ederler. Tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayılardır. Rasyonel sayılar aynı zamanda kesirli sayılar olarak da bilinmektedir. Rasyonel ya da irrasyonel sayılarla yapılan dört işlem sonucu

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Kök 1 ve Kök 2 İrrasyonel midir? Yaklaşık Değerleri Nedir?

Kök 1 ve kök 2 irrasyonel sayılardır. İrrasyonel sayılar, başka bir ifade ile kesirli sayılar olarak tanımlanmaktadır. Oranlı sayılar(rasyonel) kümesi; 2 tam sayıların genişleyebilen halleridir. Bu tanıma göre de doğal ve tam sayılar rasyonel sayılardır. Köklü sayılarda kök ifadesi bulunmuyorsa kök 2 olarak sayılmaktadır. Örnek; karekök ifadesi, 1x1 işleminde çeviri; V1 karesinde kök derecesi2 olup üssün derecesi de 2 olarak kabul edildiğinde birbirlerini götürerek elde kalan 1 olacaktır. Tam sayıların genişlemesi olarak bilinen rasyonel sayılar, iki tam sayı oranını ifade etmektedir.