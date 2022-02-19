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Kognitif nedir? Kognitif bozukluk neden olur? Terapisi nasıl yapılır?

Kognitif nedir Kognitif bozukluk neden olur Terapisi nasıl yapılır

Kognitif bozukluk, bir kişinin aynı yaşta başka kişilere göre zihinsel yeteneklerinde (düşünme becerileri ve hafızada) fark edilebilir bir düşüş yaşanması durumudur. Bu durumdan etkilenen kişilerin, arkadaşlar tarafından ve aile üyelerinin fark edilebilecek kadar ciddi bilişsel değişiklikleri bulunur. Ama bundan etkilenen kişilerin günlük faaliyetlerini gerçekleştirme becerisi, dermana ve Alzheimer hastalığındaki gibi insanları ciddi derecede etkilemez. Kognitif nedir? Kognitif bozukluk neden olur sizler için derledik.

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Kognitif bozukluğun, 65 yaş üzeri kişilerde görülme sıklığı -20 civarındadır. Kognitif bozukluğu bulunan kişiler, Alzheimer ve demans geliştirme konusunda daha fazla riske sahiptir.

 Kognitif Nedir?

 Kognitif bozukluk, bir kişinin aynı yaşta olan diğer kişilere göre zihinsel yeteneklerinde fark edilebilir derecede bir düşüş yaşanması durumudur.

 Kognitif Bozukluk Neden Olur?

 Kognitif bozukluğun kesin nedeni tam olarak bilinmiyor. Kişinin Alzheimer ve demansa yatkınlığının ve serebrovasküler hastalıkların olması, hastalığın gelişmesinde önemli bir rol oynar. Bazı vakalarda şu durumlar da kognitif bozukluğun sebebi olabilir;

Tiroid, böbrek ya da karaciğer problemleri

Depresyon, kaygı ve stres

Beyindeki kan akışını etkileyen durumlar (tümörler, kan pıhtılaşması, travmatik beyin hasarı, inme, hidrosefali)

B12 vitamini eksikliği

Göz ya da işitme sorunları

Çeşitli enfeksiyonlar

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Belirli ilaçların yan etkileri (örneğin, mesane rahatsızlıklarını, depresyonu ve Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılan antikolinerjik ilaçlar)

Alkolizm

Uyku apnesi ve yaşanılan diğer uyku bozuklukları

Kognitif Bozukluk Terapisi Nasıl Yapılır?

 Kognitif bozukluğu tedavi etmek için kullanılacak herhangi bir ilaç onaylanmamıştır. Bu hastalığın tedavisinde Alzheimer hastalığının semptomlarını tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar denenmiştir. Bazı denemeler, bu ilaçların kognitif bozukluk için kullanılmasının faydalı olduğunu gösterirken, bazıları ise yararı olmadığı sonucuna varmıştır. NSAID’ler, E vitamini ve ginkgo biloba dahil olmak üzere diğer ilaçların kullanımının da önemli bir fayda sağlamadığı düşünülüyor.

 Kognitif bozukluğun altında yatan önemli bir neden varsa öncelikle bu nedeni tedavi etmek gerekir. Aynı zamanda davranışsal ya da psikiyatrik semptomlar (örneğin, öfke, ajitasyon, anksiyete, depresyon, uyku sorunları, deliryum) gibi durumlar varsa ve bunlar hastanın yaşam kalitesini bozuyorsa bu durumlar için çeşitli ilaçlar reçete edilebilir.

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