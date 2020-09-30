Koenzim Q10 nedir ve ne işe yarar? Koenzim Q10 faydaları, zararları ve kullanımı hakkında bilgi

Koenzim Q10 temel olarak hücreler içerisinde enerji üretiminde görev alıyor. Vücudun ürettiği bu bileşen hücrelerin enerji üretim mekanizmaları olan mitokondrilerde depolanıyor. Bu bileşenin eksikliği durumlarda dışardan supplementlerden veya yiyeceklerden alabiliyorsunuz.

Koenzim Q10 Nedir ve Ne İşe Yarar?

Koenzim Q10 (CoQ10), tüm hücrelerde üretilen ve hücrelerin temel enerji yapıtaşı olan ATP senteziyle ilgili vitamin benzeri bir maddedir. Ubikinon ve UbiQgel adlarıyla da bilinir. Güçlü antioksidanlardan biridir.

Koenzim Q10, vücutta hücreler tarafından doğal olarak üretiliyor. Bu molekül, canlı hücrelerin yakıtı olan adenosin trifosfat (ATP) üretimi için gereklidir. Kalp krizi gibi durumlarda kalp dokusu ve kalp hücresi mitokondri hasarını azalttığı görülmüştür.

Koenzim Q10, hücrelerde enerji üretim sürecine yardımcı oluyor. Mitokondrilerde depolanarak, enerji sağlamasının yanı sıra hücreleri oksidatif hasardan ve de hastalıklardan da koruyor.

Koenzim Q10 Kullanımı Hakkında Bilgi

Koenzimler, bir hücrenin oksijen ve besinle enerji üretmesi gibi önemli biyolojik dönüşümlere yardımcı olan kompleks organik moleküllerdir. Koenzim Q10 ise, izopren birimi içeren lipid yapıdaki elektron transport zinciri bileşenidir. İç mitokondri zarında bulunur. Kompleks1 ve kompleks 2'den aldığı elektronları kompleks 3'e aktarıyor.

KoenzimQ10 vücudumuzda her hücrede doğal olarak bulunuyor, yani vücut bunu kendisi üretiyor. Bu molekül kimyasal reaksiyonların hızını ayarlayıp, besinlerin enerjiye çevrilmesinde rol oynuyor.

Hücreler büyümek ve sağlıklı kalabilmek, gerekli enerjiyi sağlamak, zararlı kimyasallara karşı korunmak için CoQ10 kullanıyorlar. Kısaca bu molekül hücrelerin sağlıklı yaşlanmasında önemli bir görevleri bulunuyor. Her ne kadar vücut tarafından üretilseler de yaş ilerledikçe üretimleri azalıyor. Vücut enerji dengesini sağlamak için dışarıdan takviye yapılması gerekiyor.

CoQ10, kırmızı et, karaciğer, yumurta, somon ve ton gibi yağlı balıklarda, tahıllar, yeşil yapraklı sebze ve meyvelerle alınabildiği gibi, besin takviyesi olarak, kapsül, tablet, sprey gibi değişik formlarda da kullanılabiliyor.

Koenzim Q10 Faydaları

1-Sperm üretimine doğrudan etkisi bulunuyor. İlerleyen yaşlarda dışarıdan takviye olarak alırsanız, yumurta ve sperm sayıları ile kalitelerini artırıyor.

2-Yaşlanmaya bağlı olarak cildinizde oluşan deformasyonları minimuma indirmeyi sağlıyor. Dış etkenlere karşı koruma sağlarken, cildinizin yenilenmesini de mümkün kılıyor.

3-Migren ağrılarını azaltmada ve migren tedavisinde etkilidir.

4-Yüksek enerjiye ihtiyaç duyan spor aktivitelerinde, yüksek performanslı egzersiz imkânı sunuyor. Düzenli şekilde 60 gün boyunca günde 1.200 mg Koenzim Q10 kapsül aldığınızda ciddi anlamda bir performans artışı yaşıyorsunuz. Bununla birlikte oksidatif stresin azaldığını da göreceksiniz.

5- C-B vitaminleri, folik asit, selenyum, çinko gibi çok sayıda mineral ve faktörlerle birlikte, vücudun antioksidan savunmasını güçlendiriyor.

6- Diyabetli hastalarda, yüksek kan şekeri ve hemoglobinA1c düzeylerini normale dönüştürmede etkilidir.

7- Diş eti hastalığı, şişme, ağrı, kanama ve diş eti kızarıklığı gibi rahatsızlıklarda daha hızlı iyileşme ve doku onarımı sağlıyor.

8- Antioksidan aktivitesiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser gelişimini engellemede yardımcıdır.

Koenzim Q10 Zararları

Koenzim Q10 takviyesi genel olarak güvenli kabul ediliyor. Ancak yüksek dozlarda almanız halinde; uykusuzluk, sindirim bozukluğu, kurdeşen, mide bulantısı, baş ve karın ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, iştah kaybı, ışık hassasiyeti, sinirlilik gibi yan etkileri görülebiliyor

*Kan incelticiler, tansiyon ilaçları ve insülin ile etkileşime girip, kan pıhtısı riskini artırabilir.

*Bazı kanser türleriyle uyumlu olmayabilir. Özellikle kemoterapi ilaçlarını etkileyebilir.

*Hamilelik ve emzirme döneminde veya çocuklarda güvenliği henüz tespit edilmediğinden doktorunuza mutlaka danışın.

*Tansiyon düşürücü etkisi olduğundan bitkisel ürünlerle birlikte kullanmayınız.