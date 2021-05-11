Kocaeli'nin alan kodu kaçtır? Kocaeli telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle Asya ve Avrupa açısından önemli bir geçiş noktası olan Kocaeli, İstanbul'a en yakın şehirlerden biridir. O yüzden kolay ulaşım imkanı ile beraber bölgede sanayi ve ticaret önemli oranda gelişmiş durumda. Hem iç hem de dış ticaret açısından çok önemli bir şehir olan Kocaeli, aynı zamanda her geçen yıl daha da gelişmeye devam eden bölgeler içerisinde geliyor.

Kocaeli'nin Alan Kodu Kaçtır?

Kocaeli şehrinin alan kodu 0 262’dir. Özellikle önemli bir sanayi merkezi olması ile beraber sabit hatlar üzerinde en çok aranan bir şehir olduğunu dile getirmek mümkün. Bu sebepten dolayı 262 alan kodu ile beraber pek çok farklı noktaya rahatlıkla iletişim imkanı gerçekleştiriyor. Diğer yandan kavurma ve birçok farklı et yemekleri açısından da yöresel yemekleri ile öne çıkan bir şehirdir.

En önemli yerlerinden biri ülkemizin en güzel manzaralarından birini sunan Sapanca Gölü’dür. Eşsiz bir görsel şölen sunması ile beraber Kocaeli'ne gelindiği vakit mutlaka görülmesi gereken alanlardan biridir. Bütün bu nedenlerden dolayı herhangi bir sabit numaraya ulaşım için 262 alan kodunu değerlendirebilirsiniz.