Klavyede CTRL+S tuşları nedir ve ne işe yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

Haberin Devamı

Klavye kullanımında kişilere sunulan birçok kolaylık bulunuyor. CTRL + S kısa yolu da kişilere kolaylık sağlayan bir tuştur. Klavyede CTRL + S tuşları dosya kaydetmek için kullanılan bir kısa yoldur.

Klavyede CTRL + S Tuşları Nedir ve Ne İşe Yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

Bilgisayarların kısa yol tuşlarını öğrenmek isteyenler internete bakabiliyor. İnternet sitelerinde yer alan bilgisayar bilgileri kişiler tarafından inceleniyor. Klavye komutlarından biri de, CTRL + S tuşlarıdır.

CTRL + S tuşları, dosyaları kaydetmek için kullanılıyor. Word veya Excel gibi programları kullanan kişiler yaptıkları çalışmaları CTRL + S tuşlarıyla bilgisayarlarına kolayca kaydedebiliyor. Dosya kaydetme kısa yolu olarak kullanılan tuşlardır.