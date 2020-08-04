Kızına moral olsun diye sınava girdi, üniversiteyi kazandı

Düzce’de 26 yıl önce liseyi tamamlamasının ardından maddi imkânsızlıklar nedeniyle üniversite sınavına giremeyen 42 yaşındaki Ayfer Yüksel, kızıyla birlikte girdiği üniversite sınavını kazanarak hayallerini kurduğu üniversiteye gitmeye hak kazandı. İki çocuk annesi Yüksel, kızına moral olsun diye başladığı sınav hazırlıklarının sonucunda sınavda başarılı olarak 26 yıllık üniversite özlemine son verdi. Hayallerine bir adım daha yaklaştıklarını belirten Yüksel, şunları anlattı:

‘SINAV SALONU GİRİŞİNDE BENİ VELİ SANDILAR’

Bulunmuş olduğumuz platformlardan dolayı akademik kariyerin ne kadar önemli olduğunu gün gün gördükten sonra kızıma da teşvik olsun diye birlikte Üniversite sınavına çalıştık. Daha önce birbirimize destek olmak adına KPSS’ye girdik ama bu sefer daha çok heyecanlıydık. İnsanların kaderini değiştirecek sınavlar çok önemli. Hayallerimize giden yolda kızıma eşlik etmek kızımın benim en yakın arkadaşım olması çok güzel çok onur verici bir duygu oldu. Bu başarıyı elde ettikten sonra, bunu tamamladıktan sonra şehrimize ve memleketimize faydalı insanlar olmaya devam ederiz. Sınav salonuna eşim ve çocuğumla birlikte gittik. Sınava giren diğer çocuklar beni veli sandı ama içeriye girerken bütün sınıftaki çocuklara çok değişik geldi. Bu sınava girebilmek için tam 26 sene bekledim dedim. Liseyi bitirdiğim zaman ağabeyimle aynı döneme denk geldik. Maalesef hayat şartları ve maddi imkânsızlıklardan dolayı ağabeyim üniversiteyi okuyabildi. Annem de kazanırsan okutamam seni diye çok üzülmüştü. Annem bu sınavda da dualarını eksik etmedi. Biz hayal ettik. Beraber sınava girip başardık. Sınavdan başarılı not aldım. Çalıştığım için açıköğretim insan kaynakları veya medya iletişim okumayı tercih edeceğim.”

‘BİRLİKTE SINAVA GİRMEK ÇOK EĞLENCELİYDİ’

Annesiyle birlikte sınava girmenin farklı bir duygu olduğunu söyleyen 21 yaşındaki Zehra Yüksel, ise “Birlikte sınava girmek çok eğlenceliydi aslında. Birlikte çalıştık. Birbirimizi hep motive ettik. Ben halk eğitim merkezinde dershaneye gittim ve orada öğrendiklerimi anneme aktardım. Annem de bildiklerini bana öğretti. Beraber eğlenceli bir çalışma dönemi geçirdik. Sonunda ikimiz de başardık bunun için mutluyum” dedi.