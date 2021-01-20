Kızılötesi sensör nedir ve ne işe yarar? Kızılötesi sensör kullanım alanları

Mesafe, sıcaklık, ışık gibi fiziksel büyüklüklerin elektrik sinyallerine dönüştürülmesi ile bu bilgilerin işlenebilmesi adına karar mekanizmalarının oluşturulması sensörler sayesinde olur.

Kızılötesi Sensör Nedir?

Kızılötesi algılama sensörü, beş kategori altında incelenebilmektedir. Bu kategoriler işlevine göre, orta kızılötesinin ölçülmesi amacı ile kullanılan foton dedektörü ile termal dedektör halinde olabilmektedir. Kızılötesi teknolojileri modern bilim ile teknolojinin yanında savunma sanayi ve tarım alanında kullanılabilmektedir.

Kızılötesi sensörler;

Aktif Kızılötesi Sensör

Pasif Kızılötesi Sensör olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Aktif Kızılötesi Sensör

Aktif kızılötersi sensörler kapsama alanı dışında olan değişikliklerin tespit edilmesi amacı ile kullanılır. Bu sensörler sabit uyaran akışı yollar. Sonrasında önceki okumalardaki değişiklikleri tespit etmeye başlar. Bu nedenle de sürekli geriye dönük etkinlikler yapılır. Bu sebeple de aktif olan kızılötesi sensörler pasif olanlardan çok daha fazla enerji harcamaktadır. Aktif Kızılötesi sensörler üç gruba ayrılır. Bunlar;

Mikrodalga Sensör: Mikrodalga tabanlı olan bu aktif kızılötesi sensörler, çalışma aşamasında mikrodalga darbeler yollar. Bu yolla darbelerden seken yansımalar kaydedilerek sensörün daha önceki kaydetmiş olduğu bilgiler ile karşılaştırılır.

Ultrasonik Sensör: Bu sensörler insan kulağı ile duyulamayan yüksek dalgalı ses sensörleri yollamaktadır. Bu ses dalgaları hareket eden nesnelere çarptığında bir okuma yapar. Sonra bu dönüş sinyalleri izlenir ve de saklanır. Ortamda bulunan gürültüler orijinal emisyona yakın olan bir sinyal verdikleri zaman yanlış ölçüm yapabilmektedir.

Tomografik Sensör: Bu sensörler radyo frekanslarına benzer bir sinyal gönderirler. Bu sebeple doğruluk oranları çok yüksektir. Birden çok alandan radyo dalgaları yayılarak menzil içinde bulunan herhangi bir sensöre geri dönüş sağlanır. Hareketli olan bir cismin konumu farklı birkaç noktadan teyit edilebilir. Bunun yanında küçük bir hayvan ile bir insanın ayırımını da yapabilmektedir.

Pasif Kızılötesi Sensör

Spektrum karşısında pasif kızılötesi sensörü teknolojisi vardır. PIR ismi ile de bilinen bu sensör kategoride bulunan tek seçenektir. Emisyonları göndermek ya da önceki okumaların karşılaştırılmasının dışında bu cihazlarda sadece ısı imzası vardır. İnsan vücudu ile diğer yaşayan canlılar aslında birer ısı kaynağıdır. Bu ısılar vücuttan salınması sebebi ile bir kızılötesi ışın görevi görürler.

PIR sensörler çevrenin taranması için aktif kızılötesi sensörlerden daha az enerji harcamaktadır. Ancak bunun yanında duyarlılık problemleri yaşanabilir. Örneğin bir köpek uyarı sisteminin tetiklenmesine sebep olabilmektedir.