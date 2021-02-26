Kız Evi Naz Evi atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Geleneklere göre yaşayan her toplumun uyması gereken belirli kurallar bulunmaktadır. Zamanla adet haline gelen ve uyulması sonucunda mutlu olunacağını gösteren birçok örf vardır. Atasözlerinde gelenekler açıkça anlatılmaktadır.

​​​​​Kız Evi Naz Evi Atasözünün Anlamı Nedir?

Atasözlerinde evlilik ve aile birliğinde kadının biraz daha naif ve hassas olması beklenmektedir. Evlenmeden önce istekli görünmemek ve damat ve ailesine karşı daha şartlarını ortaya koyan bir karakter olmayı ifade etmektedir. Naz etmekten kasıt evliliği damat tarafından istenildiğini vurgulamaktır.

Kız Evi Naz Evi Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Düğün gelinin istediği gibi olacak kız evi naz evidir.

Kız evi naz evi gelini isteme anında damat hatır için acı kahve içmelidir.

Çeyiz hazırlıklarında her şey alınsın kız evi naz evidir.

Atasözlerinin günlük hayatta kullanımı yaşamla iç içe geçmektedir.