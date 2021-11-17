Kistik sivilce nedir, neden oluşur? Kistik akne nasıl boşaltılır? Tehlikeli midir?

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Kistik sivilce, normal aknelere göre son derece farklıdır. Özellikle kişilerde ağrıya sebep olduğu için son derece moral bozucu olabilmektedir. Normal sivilcelere oranla iyileşme süreci daha uzun olan kistik sivilce, tüm sivilce türleri içerisinde en çok sancı veren türdür.

Kistik Sivilce Nedir?

Kistik sivilce, yetişkinlerin ve gençlerin kimiz zaman karşılaştığı, normal sivilcelerden daha fazla ağrılı ve büyük olan, deri altında derinliklerde oluşum gösteren ciddi bir sivilce türüdür. Her ne kadar yetişkinlerde gözlemlense de ergenlik dönemindeki gençlerin de korkulu rüyalarından birisi kistik sivilcelerdir.

Kistik sivilceler yalnızca yüz bölgesinde değil üst kol, sırt, göğüs ve omuz bölgelerinde de sıklıkla gözlemlenmektedir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde gözlemlenebilen kistik sivilceler genel olarak 8 ile 50 yaş grupları arasında yaygın olarak görülmektedir. Tedavi süreleri ise diğer sivilce çeşitlerine göre değişmektedir.

Kistik Sivilce Neden Oluşur?

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Kistik sivilceye neden olabilen durumlar şunlardır:

Hormonal değişimler (polikistik over sendromu dahil)

Yüksek nem oranı ve fazla terleme

Genetik

Kullanılan bazı kimyasal maddeler ve ilaçlar

Ciltte tahrişe sebep olabilen vücut ve yüz bakım ürünleri

Cilt gözeneklerinin tıkanması genetik yatkınlık

Ergenlik dönemindeki erkeklerde hormon salgılanmasının artması, kadınların adet döngüleri, menopoz ve hamilelik gibi sebeplerle hormon salgılanmasında meydana gelen değişiklikler, polikistik over sendromu gibi durumlar kistik sivilce oluşumuna neden olabilmektedir.

Kistik Akne Nasıl Boşaltılır?

Kistik sivilceler asla patlatılmaması gereken bir durumdur. Kistik sivilceler derinlerde oluştuğu için sıkılarak patlatılmaya uygun değildir. Bu nedenle sıkarak patlatmaya çalışıldığında ağrı hissi artar ve bölgede yara izi kalabilir. Akne lezyonlarının derinliği ne kadar olursa olsun elma sirkesi son derece etkilidir. Elma sirkesi düzenli olarak lezyon olan bölgeye tatbik edildiği taktirde tedavi süreci hızlanacaktır. Elma sirkesi tedavisi için öncelikle bir pamuğa elma sirkesi damlatılmalıdır. Ardından lezyon olan bölge silinmeli ve birkaç saat sonrasında su ile durulanmalıdır. Bu işlem, kistik sivilce ortadan kalkana kadar her gün uygulanmalıdır.

Bunun yanı sıra kullanılan yastık ve havlular da son derece önemlidir. Kistik sivilce problemi yaşayan kişiler sık sık kullandığı havluyu ve kullanmış olduğu yastık kılıfını değiştirmelidir. Havlu ve yastık kılıfları yoğun ve güçlü olan deterjanlardan ziyade daha kokusuz ve doğal olan ürünler tercih edilmelidir. Hatta yıkanan yüzün normal havlular yerine kağıt havlular ile kurulanması tavsiye edilmektedir.

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Kistik Sivilce Tehlikeli Midir?

Kistik sivilce, akne türleri içerisinde belki de en tehlikeli olan türdür. Bu nedenle son derece ağrılı ve sancılı olan sivilceler için mutlaka bir cilt doktoruna gidilmelidir. Evde uygulanacak tedavi yöntemleri ilerlemiş olan kistik sivilceleri tedavi etmeyecektir. Bu gibi uygulamalar, kistik akne oluşan bölgede büyük ve rahatsız edici yara izleri kalmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle kistik akne tedavileri için mutlaka bir doktora gidilmelidir.

Kistik sivilceyi normal sivilceden ayırmakta olan en temel fark çıban görünümüne sahip olmasıdır. Bunların yanı sıra bazı özellikler de ayırt edicidir. Bunlar;

Kırmızı görünün, kızarıklık

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İçi irin ile dolu olan büyük kist

Temas halinde ağrı ve acı hissi

Beyaz ve büyük yumru hissi