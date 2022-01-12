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Kış sporları nelerdir ve ingilizce isimleri nedir? Kış sporları ve özellikleri

#Kış Sporları#Hokey#Buz Pateni
Kış sporları nelerdir ve ingilizce isimleri nedir Kış sporları ve özellikleri

Kış sporları, kar yağışı olan aylarda gerçekleştirilen aktivitelere denilmektedir. Kış mevsiminde buzda veya karlı zeminlerde söz konusu sporlar yapılır. Hangi aktiviteler olduklarını ve İngilizce karşılıklarını sizler için tüm detayları ile derledik.

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Sporseverler yılın her mevsiminde bazı kış sporlarını yapmayı istemektedirler. Bu yüzden suni kar ve buz pistleriyle oluşturulan yapay mekanlar bulunmaktadır.

 Kış Sporları Nelerdir?

 Spor tutkunları için yapılan suni mekanlar, yaz aylarında dahi kış aktivitelerine olanak tanımaktadır. Kış sporları ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım bireysel ve takım halinde yapılan kış sporları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunun haricinde üçüncü seçenek ekstrem kış sporları olmaktadır. Burada zorlayıcı ve üstün kontrol gerektiren oyun stili bulunmaktadır.

 Bireysel kış sporları kızak, kayak, snowboard, buz patenidir. Takım olanları ise buz hokeyi, körling, kar raftingi, bandy sayılmaktadır.

 Kış Sporlarının İngilizce İsimleri Nedir?

 Söz konusu spor dallarının bireysel olanlarının İngilizce karşılıkları şöyle sıralanmaktadır: Buz pateni "Ice skating", kayak "skiing", kızak "sledding", snowboard "snowboarding" olmaktadır. Takım halinde olanlar da şu şekildedir: Buz hokeyi "Ice hockey", körling "curling", kar raftingi "snow rafting", bandy "bandy" olarak adlandırılmaktadır.

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 Yukarıda sayılan kış aktivitelerine ek olarak kar motosikleti sporu bulunmaktadır. Bunun İngilizce karşılığı "snowmobile" şeklinde görünmektedir.

 Bireysel Kış Sporlarının Özellikleri

 Kış aktivitelerinin her biri kendine özgü özellik taşımaktadır. Ancak hepsinin ortak noktası kış mevsiminin koşullarında yapılıyor olmasından gelmektedir. Bu doğrultuda ilgili spor çeşitlerinin özelliklerini aktarmak gerekmektedir.

 Bireysel bir kış sporu olan kayak, her yaşa hitap edebilmektedir. Farklı kategorileri bulunur. Bunlar serbest stil kayak, Alp disiplini, kayakla atlama veya kuzey kombine olmaktadır. Bir diğer bireysel aktivite snowboard, kayak sporunun ileri seviyesi şeklinde görülmektedir. Özel olarak tasarlanan boardlarla yapılmakta ve kayak gibi kar üzerinde kayılmaktadır.

 Kayak aktivitesinden çekinenler kızak yaparak da keyif alabilmektedirler. Farklı yaş grupları için üretilen kızaklar bulunur. Bunlarla farklı yöntemler deneyerek pistlerde kayılabilmektedir. Bireysel kış sporlarının sonuncusu buz pateni, tek veya çift kişilik yapılabilmektedir. Bu spor kişinin ayağına giydiği uygun patentle, buz pistinde kayması neticesinde ortaya çıkar.

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 Takım Halinde Yapılan Kış Sporlarının Özellikleri

 Buz hokeyinde sporcular özel tasarlanan kıyafetler giymektedirler. Burada diske benzeyen bir top, hokey sopalarının yardımıyla rakip takımın kalesine atılmaya çalışılmaktadır. Bazı ülkelerin popüler oyunları arasında yer almaktadır. Gerçek buzun yanı sıra suni buz pistinde de oynanmaktadır.

 Körling, granit malzemeden yapılan bir taşla sergilenmektedir. Bu taş belirli bir mesafeden kaydırılıp parkurun herhangi bir köşesine konulan hedefe doğrultulur. Takımlardan biri kırmızı noktaya en yakın atışı yaptığında maçı kazanmaktadır.

 Kar raftingi ekstrem bir spor çeşidi olarak da sayılmaktadır. Türkiye' de son zamanlarda popüler bir hal almış görünmektedir. Özel şişirilmiş botlarla kar üstünde yapılan raftingdir. Takım sporlarının en sonunda yer alan bandy, buz hokeyine oldukça benzemektedir. Bandy oyununda disk değil top kullanılmaktadır. Ayrıca futbola da benzetilmektedir. 11 oyuncu ve 45 dakikalık iki yarı şeklinde oynanmaktadır.

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 Kış sporlarının genel ve özel nitelikleri detaylarıyla anlatılmaktadır. Bu sporların bazıları kolaylıkla yapılabilmektedir. Özellikle kızak ve kayak gibi kış sporları, her yaştan insanın yapabileceği nitelikler taşımaktadır. Bunlar için özel tasarlanmış kıyafetler de bazen gerekli olmamaktadır. Dolayısıyla kişinin bütçesini de zorlamamaktadır. Dikkat edilmesi gereken husus ekstrem sporlar olmaktadır. Çünkü bunları gerçekleştirebilmek için üstün kontrol becerisi gerekmektedir.

 Günümüz dünyasının sunduğu avantajlarla kış aktiviteleri her mevsimde yapılabilmektedir. Kış sporları adını alma nedeni ise kar ve buza duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.

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#Kış Sporları#Hokey#Buz Pateni

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