Kırtasiyelerde okul yoğunluğu

Pazartesi başlayacak okullar için öğrenciler genelde aileleriyle kırtasiye malzemelerini heyecan içinde hazırlamaya çalışıyorlar.

Ankara'da kırtasiye denilince ilk akla gelen yerlerden olan Ziraat Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında kırtasiye malzemesi satan iş yerlerinde eğitim-öğretim yılı arifesinde hareketlilik gözleniyor. Öğrenciler, beğendikleri ürünleri sepetlere doldururken, aileler de bütçelerine uygun alışverişin hesabını yapıyor.

Bu semtte kırtasiye sahibi olan Mesut Öztürk, 17 bin çeşit ürünü öğrencilerin zevkine ve bütçelerine göre sunduklarını belirtti.

DEVLET OKULUNDA MASRAF 500 LİRAYI BULABİLİYOR

Bu yıl okulların yüz yüze eğitime başlamasının kesinleşmesiyle işlerinde hareketlenme olduğunu dile getiren Öztürk, bir öğrencinin kırtasiye masraflarına ilişkin, "Bu masraflarda devlet ve özel okullar arasında fark var. Devlet okulunda bir öğrencinin listesi, 300-400 lira bandında hazırlanabiliyor. Okul çantası fiyatları ise tamamen kişiye bağlı, 60 liradan 400 liraya kadar çanta çeşitleri var. Toplamda ortalama bir öğrencinin kırtasiye masrafı 500 lirayı bulabiliyor" dedi. Öztürk, özel okullarda bu maliyetlerin 1500 liradan aşağı olmadığını aktardı.

YERLİ ÜRETİM FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Kırtasiye sahibi Öztürk, en çok talep gören ürünlerin boya grubu ve defterler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Pandemiden ve yeni fonlardan dolayı ithal-yerli ürün dengemizde değişim yaşandı. Önceden her şey Çin'den geliyordu ve hazır bir şekilde satılıyordu. Ama şimdi fonlardan dolayı maliyetler yükselince insanlar arayış içine girdi, "burada ne üretebiliriz?, "burada ne yapabiliriz?" gibi. Bununla birlikte epey yerli marka ortaya çıktı. Hiç olmayan boya çeşitlerini, tamamen ithal olan silgi, kurşun kalem, kuru boya gibi özellikle ağaç grubunda olan ürünü birçok yerli firma ülkemizde şimdi üretiyor."

Yerli üretimin kırtasiye fiyatlarını aşağı çektiğini vurgulayan Öztürk, yerli üretim yapanların kendilerini geliştirmeleriyle fiyatların ithal ürünlerden uygun olduğunu ifade etti.

ÇEŞİT ÇOK, FİYATLARDA ARTIŞ VAR

Bu yıl bir çocuğu ilkokula, bir çocuğu da ortaokula başlayacak olan Fatih Alkan da okul için ayakkabı ve kıyafete 450 lira ödediğini söyledi.

Kırtasiye ürününde çeşidin bol olduğunu ancak geçen yıla göre fiyatlarda bir artış gördüğünü belirten Alkan, kırtasiye malzemeleri için öğrenci başına yaklaşık 700-1000 lira harcayacağını ifade etti.