Kırşehir'in alan kodu kaçtır? Kırşehir telefon kodu hakkında bilgi

Kayseri şehrinde de oldukça yakın bir olması ile bilinen Kırşehir, tarım ve hayvancılık üzerine yoğunlaşmış şehirler içerisinde yer alır. Büyük üstat Neşet Ertaş'ın da memleketi olması ile bilinen Kırşehir, bölgesel açıdan stratejik bir konuma sahip iller arasında gelir.

Kırşehir'in Alan Kodu Kaçtır?

Kırşehir’in alan kodu 0286’dır. Sabit hatlar üzerinden iletişim kurmak ve herhangi bir yer ile bağlantıya geçmek için, 286 alan kodunu değerlendirebilirsiniz. Ortak şekilde hem merkez hem de ilçelerine bu şekilde ulaşım sağlamanız mümkün. Özellikle Ozan geleneğinin devam ettiği en güzel şehirler arasında yer alan Kırşehir’de, birçok genç saz öğrenmeye çalışmakta ve bu gelinliği sürdürmektedir.

Diğer yandan çok özel ve önemli yemekleri ile beraber yöresel bir etki sağlayan Kırşehir, aynı zamanda Üniversitesi ile de her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Sanayi açısından da önemli bir yer tutmasının yanı sıra, özellikle bir geçiş noktası olduğunu dile getirmek mümkün. O yüzden gün içerisinde yoğun bir şehir olması ile beraber çok fazla iletişim gerçekleşir. Bu iletişimi bireysel ya da kurumsal yerlere bağlayabilmek adına ise 286 alan kodunu kullanabilirsiniz.