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Kırmızı Gülün anlamı nedir? Kırmızı Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

Kırmızı Gülün anlamı nedir Kırmızı Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

Kuş sesleri, akan derenin şırıltısı, rüzgarın yaprakların arasında esintisini yaşamak modern insan için artık hayal olmuştur. Yüksek binalar, kapalı AVM'ler, dar sınıflar günümüz yaşam biçiminin gerçekleridir. Fakat fıtratı gereği doğanın bir parçası olan insan, bir şekilde tabiatı hayatına almasını becermektedir. Bu, bazen bir minik saksıdaki menekşe, bazen vazonun içindeki karanfil ya da balkonun bir köşesindeki zambaktır. Çiçekler, hoş kokuları ve renkleri ile hayata anlam katmaktadırlar. Öte yandan çiçeklerin her birinin ayrı bir anlamı olduğu yüzyıllardır çeşitli eserlerde uzun uzun anlatılmaktadır. En fazla merak konusu olan da kırmızı gülün manası olmaktadır. İşte kırmızı gülün manası, kırmızı gül neyi simgeler ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

 

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 Çiçeklerin kraliçesi, efsane gül olarak aşkın ve tutkunun da simgesi sayılan "kırmızı gül" kabul edilir. 

 Kırmızı Gülün Anlamı Nedir? 

 Çiçekler arasında hiç tereddütsüz "gül"ün çok özel bir yeri bulunmaktadır. Şarkılara, şiirlere konu olan hatta birçok filmde başrolü oynayan gül, eşsiz ve büyüleyici kokusu ile akıllara kazınmaktadır. 

 Gülün, bilimsel adı "rosa" olup, Latince "Rosoideae" ailesinden bir çiçektir. Dünya üzerinde 300'ün üzerinde türleri olan gülün binlerce de çeşidi vardır. 

 Gül, odunsu ve çok yıllık bir bitkidir. Güzel kokusu ve muhteşem kokusunun yanında meşhur dikenleri ile de bilinen gülün hemen pek çok çeşidi bu dikenli saplarla donanmıştır. Gösterişli yaprak şekilleri ve enfes renkleri bulunan gülün en çarpıcı rengi kuşkusuz "kırmızı gül"dür. Aslında her farklı renkteki gülün manası da farklıdır. Fakat bilhassa ilk akla gelen "kırmızı gül" olduğu için kırmızı gülün anlamı çok merak edilir. Kırmızı gül sevgi ve aşkı ifade eder. 

 Kırmızı Gülün Manası, Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

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 Aşkın, tutkunun rengi kırmızıdır. Bu bir tesadüf değil elbette çünkü aşkın ve aşıkların olduğu yerde mutlaka "kırmızı gül" de bulunur. Kırmızı gül, düğünlerin, nişanların, evlilik teklif seremonilerin olmazsa olmaz çiçeğidir. Kırmızı gülün manasına gelince: 

Kırmızı gül aşkı simgeler. 

Kırmızı gül romantizmi anlatır. 

Kırmızı gül tutkuyu anlatır. 

Kırmızı gül saf ve temiz aşkın da simgesidir. 

Kırmızı gül öte yandan cesareti ve yiğitliği de anlatır.

 

 

 

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