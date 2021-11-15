Kırmızı Gülün anlamı nedir? Kırmızı Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

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Çiçeklerin kraliçesi, efsane gül olarak aşkın ve tutkunun da simgesi sayılan "kırmızı gül" kabul edilir.

Kırmızı Gülün Anlamı Nedir?

Çiçekler arasında hiç tereddütsüz "gül"ün çok özel bir yeri bulunmaktadır. Şarkılara, şiirlere konu olan hatta birçok filmde başrolü oynayan gül, eşsiz ve büyüleyici kokusu ile akıllara kazınmaktadır.

Gülün, bilimsel adı "rosa" olup, Latince "Rosoideae" ailesinden bir çiçektir. Dünya üzerinde 300'ün üzerinde türleri olan gülün binlerce de çeşidi vardır.

Gül, odunsu ve çok yıllık bir bitkidir. Güzel kokusu ve muhteşem kokusunun yanında meşhur dikenleri ile de bilinen gülün hemen pek çok çeşidi bu dikenli saplarla donanmıştır. Gösterişli yaprak şekilleri ve enfes renkleri bulunan gülün en çarpıcı rengi kuşkusuz "kırmızı gül"dür. Aslında her farklı renkteki gülün manası da farklıdır. Fakat bilhassa ilk akla gelen "kırmızı gül" olduğu için kırmızı gülün anlamı çok merak edilir. Kırmızı gül sevgi ve aşkı ifade eder.

Kırmızı Gülün Manası, Neyi Simgeler ve İfade Eder?

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Aşkın, tutkunun rengi kırmızıdır. Bu bir tesadüf değil elbette çünkü aşkın ve aşıkların olduğu yerde mutlaka "kırmızı gül" de bulunur. Kırmızı gül, düğünlerin, nişanların, evlilik teklif seremonilerin olmazsa olmaz çiçeğidir. Kırmızı gülün manasına gelince:

Kırmızı gül aşkı simgeler.

Kırmızı gül romantizmi anlatır.

Kırmızı gül tutkuyu anlatır.

Kırmızı gül saf ve temiz aşkın da simgesidir.

Kırmızı gül öte yandan cesareti ve yiğitliği de anlatır.