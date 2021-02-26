Kırk Yıllık Kani Olur Mu Yani atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kırk yıllık kani olur mu yani atasözü, huyu uzun yıllar boyunca değişmeyen insanın karakterinin bu zamandan sonra da değişmeyeceğine işaret etmektedir.

Kırk Yıllık Kani Olur Mu Yani Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kırk yıllık kani olur mu yani atasözü günlük hayatta çok rastlanmayan atasözlerinden biridir. Anlamı ise şu şekildedir: Uzun bir süre iyi insan olarak yaşamış olan kimsenin, artık kötü olması ve değişmesi düşünülemez. İnsanlar, handiyse bir ömür boyu peşinden koştukları ülkülerden ve kendilerini adadıkları inançlarından asla taviz vermez ve artık değişmezler (Kani Müslüman özel adı, Yani Hristiyan özel adıdır).

Kırk Yıllık Kani Olur Mu Yani Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözü çok sık kullanılmamakla beraber yine de örnek olarak kullanıldığı cümleler bulunmaktadır. Örneğin: Hep aynı adamdı değişmedi ki hiç kırk yıllık kani olur mu yani?