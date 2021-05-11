Kırıkkale'nin alan kodu kaçtır? Kırıkkale telefon kodu hakkında bilgi

Karasal iklim tipine sahip olan Kastamonu'da kış ayları soğuk geçer. Yaz ayları ise nispeten serin geçerken sıcak dönemler yaşanır. Aynı zamanda sakin yürüyüş yapacak park alanları gitmeye harika yerler sunarken, ailece kahvaltı yapılabilecek güzel mekanlar sağlamaktadır. Tarım ve hayvancılık açısından gelişmiş bir yer olması ile beraber, sanayileşme noktasında da pek çok önemli fabrika yer almaktadır.

Kırıkkale'nin Alan Kodu Kaçtır?

Kırıkkale'nin alan kodu 0 288’dir. Türkiye'de bütün farklı şekiller için sabit olarak bir alan kodu atanmıştır. Bu alan kodu yeni sabit hatları aramak için öncelikle tuşlanması gereken numaralar içerisinde yer alır. Bunu gerçekleştirmek suretiyle şehrin bütün merkez ve ilçelerine rahatlıkla ulaşım sağlamak mümkündür. Yapılacak iletişim üzerinden şehir hakkında birçok farklı bilgi alınabilir ya da kişisel işlemler kolay bir şekilde yapılabilir.

Birçok farklı barajı ve gölüyle beraber yine yerli ve yabancı turist çeken Kırıkkale, silah sanayisi açısından da ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Zira bu konudaki mühimmat üretimi Kırıkkale şehrinde gerçekleştirilir. Aynı zamanda bölgede petrol çıkarılır ve işlenmesi ile beraber kullanılır. Güvenli şekilde sabit hatlara ulaşabilmek için Kırıkkale şehri adına 288 alan kodunu kullanabilirsiniz.