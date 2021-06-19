Kırıkkale lise taban puanları 2021! Kırıkkale LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Kırıkkale'deki liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kırıkkale'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 435,967 2,97 0,09 KIRIKKALE / MERKEZ / Osman Gazi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 417,6596 5,11 2,99 KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 392,2149 9,29 5,12 KIRIKKALE / MERKEZ / Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 333,6117 24,7 9,75