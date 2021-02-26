Kır Atın Yanında Duran Ya Huyundan Ya Suyundan atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanlar sosyal olan varlıklardır. İnsanların hayatında ikili ilişkiler oldukça önem taşır. Arkadaşlık ilişkileri bunun en önemli olanlarından biridir. Arkadaşlar için başka bir arkadaşın etkisi çoktur. Arkadaşlar insanı ya doğru yola ya da yanlış yola yönlendirebilir. Arkadaş seçimi bu anlamda çok önemlidir.

Kır Atın Yanında Duran Ya Huyundan Ya Suyundan Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişiler kiminle arkadaşlık ettiyse, kişi ondan etkilenir. Arkadaşının düşüncelerine, alışkanlıklarına eğilim duyar. Arkadaşının huyunu alır ve artık onun gibi davranmaya başlamaktadır.

Kır Atın Yanında Duran Ya Huyundan Ya Suyundan Atasözünün Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Ayşe’ye çok benzemişsin ne de olsa kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundandır.

En yakın arkadaşımla ne kadar çok benzediğimizi anlayınca annem kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan dedi.