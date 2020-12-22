Kimyager nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Kimyager olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Kimyagerler maddenin özelliklerini atomlar ve moleküller düzeyinde araştırırlar.

Kimyager Nedir?

Tanıdık olmayan maddeleri ve nasıl davrandıklarını anlamak veya çeşitli pratik uygulamalarda kullanılmak üzere yeni bileşikler oluşturmak için oranları ve reaksiyon oranlarını ölçen kişidir. Bunu yapmak için çok çeşitli analitik teknikler kullanır.

Kimyager, kimyasal maddeleri araştırmaktadırlar. Ayrıca kimyasal özellikleri olan maddelerin içerikleri deneylerle ortaya koyulur. Deneyler yapan kimyagerler kimyasal maddeleri farklı durumlarda ortaya çıkan gelişmelerini takip eder ve bunları rapor haline getirir. .

Kimyager Ne İş Yapar?

Kimyacılar tipik olarak biyokimya, nörokimya, nükleer kimya veya teorik kimya alanlarında uzmanlaşmıştır. Kimyagerler, kimyasalın kendisini daha iyi anlamak ya da farklı alanlarda yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere tamamen yeni kimyasal bileşkenler ortaya çıkarmak adına en basit haliyle çalışır.

Yeni ürünler geliştirme ve yeni yöntemleri test etme gibi karmaşık araştırma projeleri gerçekleştirir.

Kimyager yapılan çalışma için gerekli olan süreleri belirler ve bu doğrultuda programlamasını oluşturur.

Kimyasal maddelerle yapılan testler ve bu çalışmaların prosedürleri hakkında gerekli yerlere talimat verir.

Laboratuvar prosedürlerinde kullanılan bileşikleri, reaktifleri ve solüsyonları hazırlar.

Kimyasal güvenlik için test maddeleri ve malzemelerini belirler.

Gerekli hallerde bulgularını mühendislere, bilim adamlarına ve diğer meslektaşları ile paylaşır.

Kimyagerler genellikle bir araştırma ekibinin parçası olarak çalışırlar, bu nedenle başkalarıyla ortak çalışabilmelidir.

Kimyager Nasıl Olunur?

Kimyagerler genellikle adli kimyager, organik kimyager, fizik kimyager veya tıbbi kimyager gibi bir uzmanlığa sahiptir. Biyokimyacılar, yalnızca canlılarda ortaya çıkan kimyasallar ve bu kimyasalların ortaya çıkardığı farklı reaksiyonlar üzerine çalışma yürütür.

Başka bir alt alan olan nükleer kimya ise nükleer nitelikleri olan maddelerin özellikleri ile ilgilenmektedir.

Peki, kimyager olmak için ne gerekir? Kimyager olmak isteyenlerin üniversitelerin Fen Fakültesinde yer alan kimya bölümünden mezun olmaları gerekir.

Kimyager Olma Şartları Nelerdir?

Kimyagerlerin farklı alanlara ilgisi olması beklenir. Araştırmacı bireyler olma eğilimindedirler, bu da kimyagerlerin entelektüel olmaları anlamına gelir. Ayrıca mesleği yapan kişilerin araştırma ve gözlem konusunda meraklı olmaları da beklenir. Olaylara analitik bakmaları, metodolik olmaları ve mantık çerçevesi içerisinde çalışmaları beklenir.

Kimyagerin çalıştığı alanda sonuca varmak adına istikrarcı ve bağımsız olması beklenir. Olaya farklı açılardan bakabilmelidir.

Bu şartlara sahipseniz ve gerekli sınavlardan geçerek kimya bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanmışsanız meslekte ilk adımı atmışsınız demektir.

Kimyagerin Görevleri Nelerdir?

İlaç endüstrisinde kimyagerler, ilaçların kalitesini ve stabilitesini belirlemek için ilaçlar geliştirir ve özelliklerini inceler. Hatta bazı kimyagerler, adli tıp bilimlerinde cezai soruşturmalarda kanıt oluşturmak için çalışıyorlar. Deneyimli kimyagerler de ürün lisansları için dokümantasyon hazırlanmasında yer almaktadır.

Kimyager Maaşları Ne Kadar?

Kimyagerin uzmanlık alanına göre maaşlarda da değişiklik olabilir. Örneğin nükleer kimya alanında çalışan bir kişi ayda 9000 TL'nin üzerinde kazanç sağlayabilir. Tıbbi kimyagerler ise 6000 ile 7000 arasında değişen kazançlar elde edebilir. Maaşlar mesleki deneyime göre de farklılık gösterebilir.

Kimyager İçin İş İmkanları Nelerdir?

Bir kimyager, projelerden daha sağlıklı sonuçlar alabilmek ve daha hızlı çalışabilmek adına genellikle bir ekiple çalışmalarını yürütürler.

Her endüstri, kimya bilimlerindeki araştırmaları yapan firmalarda çalışma imkanı bulurlar. İlaç firmaları ve laboratuvarlar bunlardan biridir.

Kimyagerler çoğunlukla ofis ortamında veya laboratuvarlarda çalışırlar.

Kimyasalları ve bileşikleri mikroskobik düzeyde yapacakları araştırmalar için çeşitli bilimsel ekipmanlara ihtiyaçları vardır. Hem devlet kurumları hem de özel sektördeki şirketler tarafından istihdam edilmektedir.