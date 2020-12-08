Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümü kimyasal üretim ve kimyasal işlemlerle ürünlerin imalatı ile ilgilenen mühendislik dalıdır.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümü, hammaddeleri giysi, yiyecek ve içecek ve enerji gibi yararlı ürünlere dönüştürmekle ilgilidir. Mühendisler, süreçlere ve ürünlere odaklanır - ürünler yaratmak için süreçler geliştirir ve tasarlarlar.

Kimya mühendisleri ve uygulamalı kimya mezunları, bazen 'evrensel mühendisler' olarak adlandırılırlar çünkü bu çok geniş bir disiplindir.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Nedir?

Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümü mezunları, laboratuvarda geliştirilen süreçleri ürünlerin ticari üretimi için pratik uygulamalara dönüştürür ve ardından bu süreçleri sürdürmek ve iyileştirmek için çalışır.

Bölümden mezun olanlar çalışmalarını yürütürken, işleme endüstrisindeki pratik teknik problemleri çözmek için kimya bilgisini matematik, fizik ve ekonomi ile birleştirirler.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümünün Amacı Nedir?

Kimya Mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümü, hammaddeleri daha yüksek ekonomik değere sahip ürünlere dönüştüren süreçlerin tasarımı, yapımı ve işletimi ile ilgilenir. Bu alanda yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Bölümden mezun olanlar eğitimleri sayesinde kimya, biyokimya, mühendislik, malzeme bilimi ve bilgi teknolojisi alanlarında çok çeşitli beceriler ve teknik bilgiler edinirler. Bununla birlikte, ekonomi, yönetim, güvenlik ve çevre hakkında da bilgi edinirler.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümü mezunu, kimya bilgisini laboratuvar ortamından, endüstride büyük ölçekte yeni prosesler tasarlamak ve inşa etmek, ayrıca mevcut proseslerin verimliliğini ve çevresel etkilerini iyileştirmek için kullanır.

Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya alanında çalışanlar, yeni proses tesisleri tasarlar, inşa eder ve devreye alır ve mevcut olanları değiştirir. Proses tasarım mühendisleri, her koşulda güvenli ve verimli çalışacak tesis için bir kontrol stratejisine karar vermek için cihaz, kontrol ve yazılım mühendisleriyle birlikte çalışır.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Kaç Yıllıktır?

Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümü lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerden biridir. Mühendislik fakültesindeki diğer bölümler gibi kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümü de 4 yıllık eğitim verir.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Okumak İçin Ne Gerekir?

Kimya alanına ilginiz varsa kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümü, size hitap ediyor olabilir. Bölümü okumak isteyenlerin TYT sınavının yanı sıra AYT sınavına da girerek yeterli puanı alması gerekir.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümünün dili pek çok üniversitede Türkçedir. Fakat eğitim dili İngilizce olan üniversitelerin olduğunu da söylemekte fayda var.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümüne yerleşerek eğitim hakkı kazanmak isteyen öğrencilerin sayısal alandan puanı bulunması gerekiyor.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Bölümün dersleri arasında; Genel Kimya Laboratuvarı, Genel Fizik Laboratuvarı, Mesleki İngilizce, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimyaya Giriş, Organik Kimya, Analitik Kimya, Analitik Kimya Laboratuvarı, Kimyasal Proses Hesapları, İstatistik, Fizyokimya, Biyokimya bulunuyor.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İlaç, enerji ve bilgi teknolojisi dahil olmak üzere kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya mezunlarını kullanan çok çeşitli endüstriler vardır. Bu roller, mevcut süreçleri geliştirmeyi ve malzemeleri değiştirmek için yeni yöntemler oluşturmayı içerecektir.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Mezunları Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Havacılık, otomotiv, biyomedikal, elektronik, çevre, tıp ve askeri endüstriler, teknik ürünlerini geliştirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olmak için bu ve daha pek çok alanda kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya mezunları iş bulabilir.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

İlaç sektörü olmak üzere sağlık ve güvenliğe kadar pek çok sektör bölüm mezunlarının çalışma alanları arasında sayılır.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir

Anadolu Üniversitesi, İTÜ, KATÜ, ODTÜ, Atatürk Üniversitesi gibi üniversitelerde bölüm okutulmaktadır.