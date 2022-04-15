Kibriya Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Kibriya Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Arapça kökenli bir sözcük olarak öne çıkan Kibriya, kelime anlamı ile beraber aynı zamanda dini anlamı üzerinden ifade edilir. Türkçede pek kullanılmayan ve aynı zamanda bulunmayan bir sözcük olduğunu da söylemek mümkündü.

Kibriya Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelime anlamı üzerinden ele alındığı vakit Kibriya sözcüğü değişik kelimeler eşliğinde ifade edilir.

- Büyüklük

- Ululuk

- Azamet

Yukarıda öne çıkan anlamları ile beraber Kibriya kelimesi amaca uygun değişik yerlerde kullanılabilir. Aynı zamanda dini anlamı üzerinden de özellikle önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu yönüyle sadece Allahu Tealaya ait olan büyüklük, ululuk ve azameti gösteren bir yapı üzerinden ele alınır.

Kibriya Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit değişik kelimeler ile beraber Kibriya kelimesi ifade edilir. Bu doğrultuda Arapça üzerinden kullanım tanımı ile beraber Türkçe eşliğinde, ululuk ya da azamet ve büyüklük şeklinde ifade edilmektedir. İslamiyet açısından ele alındığı vakit Allahu Tealaya ait olan bir büyüklük ve azamet ile ululuğu göstermektedir. Taşımış olduğu bu anlamları ile beraber tek başına veya cümle içerisinde amaca göre kullanılabilir.