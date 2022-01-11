Kibrit nasıl yazılır? Kibrit kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Kibrit' kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Kibritçi 2- Kibrit Otu 3- Kibriti
Kibrit Nasıl Yazılır?
Hem çöp parçası hem de kükürt anlamına gelen kibrit kelimesi, yazımı en sık karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Bunun en büyük nedeni kelimenin birçok kişi tarafından ''kirbit'' şeklinde telaffuz edilmesidir. Kibrit kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
KİBRİT
Kibrit Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Arapça kökenli bir sözcük olan kibrit kelimesi, yaklaşık 2 asır önce literatüre girdi. Öz Türkçe kelimelerde heceler ''b'' harfi ile bitmez. Bu kelime ise dilimize Arapçadan geçtiği için ilk hecesindeki son harf ''b''dir.
Türk Dil Kurumuna göre Kibrit kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.
KİBRİT - Doğru Kullanım
KİRBİT - Yanlış Kullanım
KİPRİT – Yanlış Kullanım
Kibrit Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Eskiden her kibrit kutusunun üzerinde ortalama 40 çöp yazardı.
(Doğru Kullanım)
2- Kirbit, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde İngiltere'nin başkenti Londra'da icat edildi.
(Yanlış Kullanım)
3- Annem, çakmak yanmayınca ocağı kipritle yakmak zorunda kaldı.
(Yanlış Kullanım)