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Kibrit nasıl yazılır? Kibrit kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Kibrit nasıl yazılır Kibrit kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan kibrit kelimesi, kükürt sözcüğünden türetilmiştir. Kükürt, böcek ilacı ve barut yapımında da kullanılan, keskin kokulu bir elementtir. Bu element, önceki yüzyıllarda sadece kibrit yapımında kullanıldığı için, kibrit kelimesi kükürt sözcüğünden esinlenerek oluşturulmuştur. Kibrit nasıl yazılır? Kibrit kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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  Kibrit' kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Kibritçi 2- Kibrit Otu 3- Kibriti 

 Kibrit Nasıl Yazılır? 

 Hem çöp parçası hem de kükürt anlamına gelen kibrit kelimesi, yazımı en sık karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Bunun en büyük nedeni kelimenin birçok kişi tarafından ''kirbit'' şeklinde telaffuz edilmesidir. Kibrit kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 KİBRİT 

 Kibrit Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Arapça kökenli bir sözcük olan kibrit kelimesi, yaklaşık 2 asır önce literatüre girdi. Öz Türkçe kelimelerde heceler ''b'' harfi ile bitmez. Bu kelime ise dilimize Arapçadan geçtiği için ilk hecesindeki son harf ''b''dir. 

 Türk Dil Kurumuna göre Kibrit kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 KİBRİT - Doğru Kullanım 

 KİRBİT - Yanlış Kullanım

 KİPRİT – Yanlış Kullanım 

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 Kibrit Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Eskiden her kibrit kutusunun üzerinde ortalama 40 çöp yazardı.

 (Doğru Kullanım) 

 2- Kirbit, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde İngiltere'nin başkenti Londra'da icat edildi.

 (Yanlış Kullanım) 

 3- Annem, çakmak yanmayınca ocağı kipritle yakmak zorunda kaldı.

 (Yanlış Kullanım)

 

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