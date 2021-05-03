Kibir Nedir Ve Ne Demek? Kibir Tdk Sözlük Anlamı

Kibir temelde insanın her türlü olumsuz etkiye karşı kendinin üstün görmesi ile sonuçlanan bir tür aktivite olmaktadır. Kibir birçok insana oldukça zarar verebilmektedir. Bunun için insanlar kibrin tanımını iyi öğrenmeli karşısından sağlam önlemeler almalıdır.

Kibir Nedir ve Ne Demek?

İnanın her türlü kötü koşul karşısında dahi kendini üstün görmesine kibir denilmektedir. Her yıl binlerce kişi modern toplumun insanları yalnızlaştırması ile birlikte kibirli bir birey olmaktadır. Özellikle ailelerin çocuklarına bu kibir durumu hakkında yeterli bilgi ve eğitim vermemesi nedeni ile bireyler sorumluluk sahibi olmadan kibirli biri olur.

Bazı yazar ve araştırmacılara göre öz güven için bir miktar kibrin oldukça fayda sı vardır. Bu daha çok insanlar içinde kendini bilme olarak düşünülmektedir. Eğer bireyin kendini bilme durumu oldukça hat safhaya çıkar ve karşısında olan insan bir tür üstünlük şeklini alır ise bu duruma kibir denir. Kibir pek çok toplumun mahvolmasına ve pek çok bireyin hayatına mal olmuştur. Bugün ise fazla kibir daha çok bireylerin psikolojik çöküntüsü ile sonuçlanır.

Kibir TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Kibir Türk dil kurumu sözlük anlamı olarak kendini beğenme ve başkalarını kendinden düşük görme olarak karşılanmaktadır. Kibir ayrıca tepeden üstten bakma olmadığı güçte hissetme olarak da tanımlanır.