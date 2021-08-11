Kestane Kaç Dakikada Pişer? Kestane Fırında Kaç Dakika Kızartılmalı?

Kestaneyi yapmak oldukça kolaydır. Canı kestane çeken herkes bu ürünü kolayca pişirilir. Bu konuda kolay tekniklerden birisi fırın kullanmaktır. Fırında yapılan kestane çok lezzetli olmaktadır. Kestaneyi fırında pişirmek için ideal bir süre bulunmaktadır. Bu süre içerisinde kestane pişmiş olacaktır.

Kestane Kaç Dakikada Pişer?

Kestane pişirmek için fırını 190 dereceye getirmek lazımdır. Derecesini ayarladığınız fırın ısınınca kestaneleri koyabilirsiniz. Kestaneleri fırına koymadan önce çizmeyi unutmayın. Fırına giren kestaneleri ortalama 20 dakika pişirmeniz yeterlidir. Bu süre sonrasında kestaneler hazır olacaktır.

Tabi bazı kestanelerin kabuğu daha sert ve pişmesi zor olabilir. Bu gibi durumlarda 20 dakikalık süreyi 5-10 dakika kadar daha uzatmanız gerekebilir. Sonuç olarak fırından oldukça lezzetli kestaneler ortaya çıkacaktır.