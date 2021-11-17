Kereste nedir, hangi ağaçtan yapılır? Kereste nerelerde kullanılır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler İşte muhtemel rakiplerimiz...Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler! İşte muhtemel rakiplerimiz...#A Milli Takım
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Timedan korkunç iddia... Putin planı sızdıTime'dan korkunç iddia... Putin planı sızdı!#Rusya
Milli Takım geriden gelip kazandı Play-off bileti bizim...Milli Takım geriden gelip kazandı! Play-off bileti bizim...#Karadağ
Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olurSoylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olur#Süleyman Soylu
Stefan Kuntztan flaş açıklama Play-offta o iki takımı istemiyorumStefan Kuntz'tan flaş açıklama! 'Play-off'ta o iki takımı istemiyorum'#Stefan Kuntz
İlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizerden önemli adımİlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizer'den önemli adım!#Pfizer
Kovid-19da son durum... Bakan Kocadan kapalı mekân ve kalabalık aile uyarılarıKovid-19'da son durum... Bakan Koca'dan "kapalı mekân" ve "kalabalık aile" uyarıları#Koronavirüs
Türk şiirinin yaşayan efsanesiydi... Sezai Karakoç hayatını kaybettiTürk şiirinin yaşayan efsanesiydi... Sezai Karakoç hayatını kaybetti#Sezai Karakoç
Bakan Akardan kimyasal silah iddiasına net yanıtBakan Akar'dan 'kimyasal silah' iddiasına net yanıt!#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Erdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdirErdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdir #Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pjanicin fotoğrafı ülkeyi karıştırdı Kadro dışı kararı...Pjanic'in fotoğrafı ülkeyi karıştırdı! Kadro dışı kararı...#Miralem Pjanic
İsrailli çift tutuklanmıştı Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var'İsrailli çift' tutuklanmıştı! Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var#Terörle Mücadele
Antalyada vahşet Daha 3 aylıktı... Dövülerek öldürüldüAntalya'da vahşet! Daha 3 aylıktı... Dövülerek öldürüldü#ANTALYA
Sitede akılalmaz iddia Otoparkta sıfır araçları görünce şoke oldularSitede akılalmaz iddia! Otoparkta 'sıfır' araçları görünce şoke oldular#İstanbul
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kereste nedir, hangi ağaçtan yapılır? Kereste nerelerde kullanılır?

#Kereste#Ağaç#Tomruk
Kereste nedir, hangi ağaçtan yapılır Kereste nerelerde kullanılır

Kereste, günümüzde çok sık kullanılan ve herkesin aşina olduğu bir kelimedir. Kereste, hammaddesi ağaç olan ve pek çok alanda sıkça kullanılan önemli bir malzemedir. Kereste, sanayi, yapı ve mobilya sektörünün olmazsa olmazıdır. Kereste nedir, hangi ağaçtan yapılır sizler için derledik.

Haberin Devamı

Kereste, günümüzde pek çok farklı alanda kullanılan ana malzemesi ağaç olan bir üründür. Kereste, kendi içinde de özelliklerine göre sınıflara ayrılır.

 Kereste Nedir?

 Hammaddesi ağaç olan, yapılarda, sanayide ve daha pek çok alanda kullanılan belirli ölçülerde tomruklardan kesilen ahşap malzemeye kereste ismi verilir. Kereste marangozluk, inşaat sektöründe, kullanılmak için kesilerek biçildikten sonra işlenmeye hazır bir hale getirilen ve bekletilen ağaçlara denir. Kerestelerin hammaddesi ağaçlar ve üretim aşaması ise, ormanlardır. Bu nedenle de insanların hayatında ormanların yeri ve önemi çok büyüktür. İnsanlar ağacı pek çok yapıda farklı şekillerde kullandı.

 Kereste Hangi Ağaçtan Yapılır?

 Keresteler özelliklerine göre iki çeşide ayrılır. Bunlar ise,

Sert Kereste: Sert keresteler daha çok ılıman iklim bölgelerinde bulunan ağaçlardan meydana gelir. Öreğin huş ağacı, ıhlamur, karaağaç, meşe, ceviz, akçaağaç ve dişbudak sert kerestelere de örnek olarak gösterebilir. Tropikal bölgelerde yetiştirilen ağaçlardan da sert keresteler elde edilir. Bu ağaçların genellikle kullanıldığı alanlar ise, iç dekorasyonlar ve müzik aletlerdir. İnce işçilik için kulanılan bu keresteler sayesinde ortaya çok güzel eserler çıkarılır. Kerestelerin kullanıldığı bölgelerden birisi de doğramacılık işleri ve mobilyacılık sektörüdür. Bunun nedeni ise, diğer ağaçlara göre bu ağacın daha az kıymıklı olmasından kaynaklanır. Bu sayede keresteye şekil vermek ve eğip bükmek çok daha kolay olur.

Haberin Devamı

Yumuşak Kereste: Yumuşak keresteler, genellikle kozalaklı ağaçlardan elde edilir. Bu ağaçların ortak özellikleri ise, yaz ve kış aylarında yapraklarının dökülmemesidir. Gövdelerinin kıvrımlı olmaması nedeni ile bu ağaçlar yukarı doğru dümdüz bir şekilde uzarlar. Bu keresteler, sert kerestelere göre daha hafif ama daha sağlamdır. Bu kerestelerin sağlam olmasının asıl nedeni ise, kıymıklı olmasındadır. Bu özelliği nedeni ile eğilip bükülmesi de daha zordur. Bu tür ağaçlar, özellikle de inşaatlık kereste şeklinde tanımlanır. Bu ürünler ise, genellikle yapı malzemesi olarak kullanılır.

Kereste Nerelerde Kullanılır?

Haberin Devamı

 Kereste, ülkemizde pek çok farklı alanda kullanılıyor. İnsanlar, ağacı pek çok farklı şekilde kullandı. Örneğin, pek çok kişi ağaçların üzerine ağaçlardan da evler yapıyor. Çünkü ağaç, her aşamasında ev yapabilmek için tercih edilen çok ideal bir seçenektir. Ağaç sadece insanların konforu düşünerek işlenmez. Aynı zamanda vahşi hayvanlardan korunabilmesi için de bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kısacası, kerestenin ham maddesi ağaçtır. Bu nedenle de ağacın önemi de her geçen gün artıyor.

 Son yıllarda demir ve beton ağacın yerini almaya çalışsa da ne yapılırsa yapılsın kerestenin inşaat aşamalarındaki yeri ve önemi değişmez. Hala ahşap evlerin yapılması ile birlikte döşeme, kapı, kasa, iskele ve pencere gibi bölümler de keresteden yapılır. Ağaçtan yapılabilecek ve yapılanların sayısı çok fazladır. Bu nedenle de insan hayatı boyunca da keresteye her zaman ihtiyaç duyar. Kerestenin kendi içinde de bazı çeşitleri vardır. Bunlar ise, yumuşak ve sert kerestelerdir.

Haberin Devamı

 Kerestelerin özelliklerine göre kullanım alanları da değişiyor. Her kereste, özelliğine göre iç dekorasyon, inşaat, yapı malzemesi, mobilya yapımı gibi pek çok farklı alanda yapılabiliyor. Kerestenin kullanım alanı çok geniş olduğu için her insanın hayatı boyunca keresteye ihtiyacı olacaktır. Kereste mobilyadan inşaata, pencereden dekorasyon ürününe kadar pek çok farklı şekilde kullanılır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kereste#Ağaç#Tomruk

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon