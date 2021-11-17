Kereste nedir, hangi ağaçtan yapılır? Kereste nerelerde kullanılır?

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Kereste, günümüzde pek çok farklı alanda kullanılan ana malzemesi ağaç olan bir üründür. Kereste, kendi içinde de özelliklerine göre sınıflara ayrılır.

Kereste Nedir?

Hammaddesi ağaç olan, yapılarda, sanayide ve daha pek çok alanda kullanılan belirli ölçülerde tomruklardan kesilen ahşap malzemeye kereste ismi verilir. Kereste marangozluk, inşaat sektöründe, kullanılmak için kesilerek biçildikten sonra işlenmeye hazır bir hale getirilen ve bekletilen ağaçlara denir. Kerestelerin hammaddesi ağaçlar ve üretim aşaması ise, ormanlardır. Bu nedenle de insanların hayatında ormanların yeri ve önemi çok büyüktür. İnsanlar ağacı pek çok yapıda farklı şekillerde kullandı.

Kereste Hangi Ağaçtan Yapılır?

Keresteler özelliklerine göre iki çeşide ayrılır. Bunlar ise,

Sert Kereste: Sert keresteler daha çok ılıman iklim bölgelerinde bulunan ağaçlardan meydana gelir. Öreğin huş ağacı, ıhlamur, karaağaç, meşe, ceviz, akçaağaç ve dişbudak sert kerestelere de örnek olarak gösterebilir. Tropikal bölgelerde yetiştirilen ağaçlardan da sert keresteler elde edilir. Bu ağaçların genellikle kullanıldığı alanlar ise, iç dekorasyonlar ve müzik aletlerdir. İnce işçilik için kulanılan bu keresteler sayesinde ortaya çok güzel eserler çıkarılır. Kerestelerin kullanıldığı bölgelerden birisi de doğramacılık işleri ve mobilyacılık sektörüdür. Bunun nedeni ise, diğer ağaçlara göre bu ağacın daha az kıymıklı olmasından kaynaklanır. Bu sayede keresteye şekil vermek ve eğip bükmek çok daha kolay olur.

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Yumuşak Kereste: Yumuşak keresteler, genellikle kozalaklı ağaçlardan elde edilir. Bu ağaçların ortak özellikleri ise, yaz ve kış aylarında yapraklarının dökülmemesidir. Gövdelerinin kıvrımlı olmaması nedeni ile bu ağaçlar yukarı doğru dümdüz bir şekilde uzarlar. Bu keresteler, sert kerestelere göre daha hafif ama daha sağlamdır. Bu kerestelerin sağlam olmasının asıl nedeni ise, kıymıklı olmasındadır. Bu özelliği nedeni ile eğilip bükülmesi de daha zordur. Bu tür ağaçlar, özellikle de inşaatlık kereste şeklinde tanımlanır. Bu ürünler ise, genellikle yapı malzemesi olarak kullanılır.

Kereste Nerelerde Kullanılır?

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Kereste, ülkemizde pek çok farklı alanda kullanılıyor. İnsanlar, ağacı pek çok farklı şekilde kullandı. Örneğin, pek çok kişi ağaçların üzerine ağaçlardan da evler yapıyor. Çünkü ağaç, her aşamasında ev yapabilmek için tercih edilen çok ideal bir seçenektir. Ağaç sadece insanların konforu düşünerek işlenmez. Aynı zamanda vahşi hayvanlardan korunabilmesi için de bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kısacası, kerestenin ham maddesi ağaçtır. Bu nedenle de ağacın önemi de her geçen gün artıyor.

Son yıllarda demir ve beton ağacın yerini almaya çalışsa da ne yapılırsa yapılsın kerestenin inşaat aşamalarındaki yeri ve önemi değişmez. Hala ahşap evlerin yapılması ile birlikte döşeme, kapı, kasa, iskele ve pencere gibi bölümler de keresteden yapılır. Ağaçtan yapılabilecek ve yapılanların sayısı çok fazladır. Bu nedenle de insan hayatı boyunca da keresteye her zaman ihtiyaç duyar. Kerestenin kendi içinde de bazı çeşitleri vardır. Bunlar ise, yumuşak ve sert kerestelerdir.

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Kerestelerin özelliklerine göre kullanım alanları da değişiyor. Her kereste, özelliğine göre iç dekorasyon, inşaat, yapı malzemesi, mobilya yapımı gibi pek çok farklı alanda yapılabiliyor. Kerestenin kullanım alanı çok geniş olduğu için her insanın hayatı boyunca keresteye ihtiyacı olacaktır. Kereste mobilyadan inşaata, pencereden dekorasyon ürününe kadar pek çok farklı şekilde kullanılır.