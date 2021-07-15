Kerbela nedir ve Kerbela olayı ne zaman oldu? Kerbela olayı tarihi ve kısaca özeti

Kerbela ismini gerek günlük hayatta tarihi bilgi haberlerinde gerekse eğitim yaşamımızın tarih derslerinde mutlaka duyup merakla olayı dinlemişizdir. Çünkü kerbela olayı bizlere eğitim yaşamımızın tarih konularında İslamiyet tarihi kategorisinde verilmektedir.

Kerbela Nedir?

Kerbela kelimesinin sözlük anlamında karb ve ala kelimelerinin birleşiminden türediğine inanılmaktadır. Burada geçen karb Türkçe de yakın demektir. Ala sözcüğü ise Türkçe de Aramice Allah anlamına gelmektedir.

Karb kelimesi ise Asur lisanında Akadca olarak bilinmektedir. Bu bilgilerle birlikte bu kelimenin yumuşak toprak kökeninden geldiğine de inanılmıştır.

Aynı zamanda kerbela kelimesi buradan hareketle İslamiyet tarihinde geçen bir savaşın da ismidir.

Kerbela Olayı Ne Zaman Oldu?

Kerbela olayına tarihte çeşitli isimler verilmiştir. Kerbela savaşı ve kerbela katliamı bu isimlerden iki tanesidir.

Kerbela olayı ismini savaşın geçtiği bugün ki Irak sınırlarından almaktadır. Kerbela Irak sınırında yer alan ve savaşın geçtiği şehrin ismidir.

Kerbela savaşının tarafları Muhammet'in torunu Hüseyin Bin Ali'ye bağlı bir grup ve Emevi halifesi birinci Yezid'in ordusudur.

Savaşın konumu Irak ülkesi Kerbela şehridir. Savaşın zamanı milattan sonra 10 Ekim 680 dir.

Kerbela Olayı Tarihi Ve Kısaca Özeti

Irak ülkesinin Kerbela şehrinde yukarıda belirtilen iki taraf arasında gerçekleşen savaşta Aşure merasiminde yaşanan izdiham neticesinde yaklaşık yüz kişi yaralanmış ve otuz bir kişi de yaşamını yitirmiştir.

Milattan sonra 10 Ekim 680 tarihi Kerbela olayının tarihidir. Kerbela olayının kısa özeti şöyledir:

Hz. Muhammet vefat ettikten sonra Müslüman halkın başına kimin geçeceği konuşulan konular arasında yer almıştır. Müslümanların kabul etmesiyle halifeliğe sırasıyla Hz. Ebubekir, Ömer bin Hattab, Ali Bin Ebu Talib isimleri olmuştur.

Osman öldürüldükten sonra Ali halife olarak başa geçmiştir. Osman'ın bazı akrabaları ise Ali'den katilleri bulmasını istemiştir. Ali bunun üzerine ortalığın bir süre yatışmasını beklemek istediğini söyledi. Bunun üzerine Osman'ın akrabaları Ali'ye gücendi.

Dada sonra Osman'ın akrabası olan Talha ve Zübeyr bir ordu kurdu. Ali ise bu orduyu bir isyan kabul etti ve kendi ordusuyla olay yerine gitti.

İlk bakıldığında bu bir savaş değildir. Fakat askerlerin sözlü olan atışmaları gerginliğe yol açtı. Olay bir anda savaşa dönüştü. Talha ve Zübeyr bu savaşta yaşamını kaybetti. Osman'ın bir diğer akrabası Aişe de Ali tarafından Medine'ye gönderildi ve Muaviye hilafetini kurdu. İslam devleti bu dönemde Muaviye ve Ali olarak ikiye ayrıldı.

Ali beş yıl halifelik yaptıktan sonra bir olayda öldürüldü ve yirmi yıl kadar iktidar Muaviye'de kalmıştır. Muaviye 680 senesinde öldü ve başa oğlu Yezid geçmiştir.

Yezid başa geçtikten sonra Medine valisine kendisine bağlı kalınmasını ve Hüseyin'e bağlı kalınmamasını istedi. Bunun üzerine Hüseyin destek gördü ve Küfe'ye yola çıktı. Küfeli taraftarlar Yezid yandaşları tarafından bastırıldı.

Hüseyin ve yanındakiler Kerbela şehrinde Yezid kişisinin yaklaşık dört bin beş yüze yakın adamıyla karşı karşıya kaldı. Burada Hüseyin ve onu destekleyenler öldürüldü ve aile de esir alındı.

Bu şekilde sonuçlanan bu savaşın tarihte önemli bir yeri vardır. Burada Muaviye'nin oğlu Yezid aslında Hüseyin'in iktidarda hak sahibi olmasından korkmuştur. Hüseyin'e mektup yazıp kendisine itaat etmesini istemiştir. Fakat Hüseyin bu teklifi kabul etmeyip Küfe yakınlarındaki Kerbela'da kamp kurmuştur.

Hüseyin ve yanındakiler Yezid ve onu destekleyenler karşısında sayıca az olmalarına rağmen ölüp şehit olma uğruna savaşmayı tercih etmiştir.