Kepler kanunları nedir ve isimleri nelerdir? Keplerin gezegensel yasaları konu anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...Marsilya - Galatasaray maçında olay! Hakem maçı durdurdu...#Galatasaray
Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan 2 isim tepki gördü ve...Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan! 2 isim tepki gördü ve...#Mert Hakan Yandaş
Kovid-19da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... Zincirleme ihmal sonucu...Kovid-19'da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... 'Zincirleme ihmal sonucu...'#Sağlık Bakanlığı
Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)#Galatasaray
ABD ordusunda neler oluyor Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttıABD ordusunda neler oluyor? Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttı#ABD
Başkan sahaya indi Marsilya-G.Saray maçı sonrası...Başkan sahaya indi! Marsilya-G.Saray maçı sonrası...#Marsilya
Bakan Özer, 6 Eylülden bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladıBakan Özer, 6 Eylül'den bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladı#Okullar
Fenerbahçe evinde kaybetti 3 gol...Fenerbahçe evinde kaybetti! 3 gol...#UEFA
MGKdan kritik mesajlar Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadeleMGK'dan kritik mesajlar! Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadele#Milli Güvenlik Kurulu
Olympiakosun sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözlerOlympiakos'un sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler!#Olympiakos
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AKMde isim tartışmalarına son nokta böyle konulduAKM'de isim tartışmalarına son nokta böyle konuldu#AKM
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke ettiÖksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke etti#Karabük
Miçotakisten Türkiye açıklaması: Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kepler kanunları nedir ve isimleri nelerdir? Keplerin gezegensel yasaları konu anlatımı

#Kepler Kanunları#Tycho Brahe#Kepler Yasası
Kepler kanunları nedir ve isimleri nelerdir Keplerin gezegensel yasaları konu anlatımı

Kepler yasaları, Kepler tarafından 17. yüzyılın başlarında ortaya atılan ve gezegenlerin hareketini üç ayrı kolda incelenen yasalara denir. Bu yasalar, birlikte çalıştığı bilim insanı Tycho Brahe’den kalan verilerden yola çıkarak geliştirildi. Aynı zamanda hepsi çok temel olarak gözlemsel verilere dayanıyordu. Kepler kanunları nedir ve isimleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Kepler’in yaptığı çalışmalar, Tycho Brahe’nin uzun yıllar yaptığı gözlemlerin verilerine dayanıyordu. Tycho, Avrupa’nın en iyi üniversitelerinden birisinde eğitim almış olan, daha sonra da kendi gözlem evinde (Uraniborg) yaptığı gözlemler sonucunda, Antik Yunan görüşü bulunan Dünya merkezli evren modelinin doğru olmadığına karar vermiş olan bir bilim insanıydı.

 Kepler Kanunları Nedir ve İsimleri Nelerdir?

 Kepler yasaları, yörünge kinematikleri üzerine çok açıklayıcıydı. Pek çok gök cisminin hareketini sorunsuz bir şekilde hala açıklıyor. Ama Merkür sorunlarından da bilindiği gibi bazı durumlarda görelilik etkileri baskın hale geliyor. Bunun sonucunda da Kepler yasaları kullanılamaz oluyor.

 Kepler yasaları, Batlamyusçu ve Aristocu astronomi ve fiziğe meydan okudu. Batlamyus modelinden tamamen bağımsız olarak, gezegenlerin değişken hızlarının, tüm gezegenlerin güneş çevresinde yer alan eliptik yörüngelerde dolaştığını iddia ederek doğrulukla açıklanabileceğini söyledi. Astronomi ve fiziği kökten değiştirdi. Neredeyse bir asır sonra da Isaac Newton, kendi hareket yasalarından ve yine kendi bulduğu evrensel çekim yasasından hareket ederek, Öklid geometisini kullanılarak Kepler yasalarının ortaya çıkarılabileceğini gösterdi.

 Günümüzde Kepler yasaları yapay uyduların ve Kepler’in bile haberinin olmadığı güneş yörüngesinde dolaşan bazı cisimlerin (uzak gezegenler ve küçük astroidler gibi) yaklaşık yörüngelerini hesaplamak için kullanılır. Bu yasalar, görelilik, atmosfer sürtünmesi ve diğer cisimlerin etkisi göz önünde bulundurulmadığı zaman, göreli olarak küçük cisimlerin daha büyük ve daha kütleli cisimler çevresinde yaptığı hareketleri açıklamak için çok kullanışlıdır.

Haberin Devamı

 Kepler’in Birinci Yasası: Her gezegen, odak noktalarından sadece birinde Güneş’in bulunduğu eliptik yörüngelerde dolanır. Kepler, Güneş merkezli evren modelini çok eskiden kabul etmişti. Kopernik, bu modeli ortaya attığı zaman, gezegenlerin çembersel yörüngelerde dolaştığını da düşünüyordu. Ama Kepler, Tycho’nun gözlem verileri sayesinde, bu düşünceyi kısa zaman önce terk etmişti.

 Kepler'in İkinci Yasası: Güneş’ten herhangi bir gezegene doğru çizilen, eşit zamanlarda eşit alanlar tarar.

Haberin Devamı

Kepler'in Üçüncü Yasası: Gezegenin yörünge periyodunun karesi, elipsin yarı büyük eksen uzunluğunun kübüne eşittir.

Neden Çember Değil de Elips?

 Tüm Kepler yasalarının çembersel bir yörünge için de geçerli olması gerektiğini görüyoruz. Ama gezegenler eliptik yörüngelerde dolanır. Bunun en temel nedeni ise, yörüngede dolaşan gök cisminin sahip olduğu hızdır. Güneş etrafında çok basık bir yörüngede dolaşan kuyruklu yıldız gibi bazı cisimler yörüngeden fırlatılabilir. Bunun nedeni ise, hızlarındaki dengesiz artıştır. Yörüngede kalabilmek kütle çekim tarafından yıldız üzerine düşmemek için belirli bir hıza sahip olmak gerekir. Uydularımızda olduğu gibi yer çekiminin etkisinde olup da dönüş hızından dolayı yere düşmemesinde olduğu gibi kalır. Ama eğer bu iki değeri tam eşitleyecek olursanız en ufak bir hız düşüşü yaşandığı zaman cisim diğerinin üzerine doğru çekilmeye başlar. Bu gibi bir durumda orada bir cisim bulunmasını da bekleyemezsiniz.

Haberin Devamı

 Gezegenlerin birbirleri arasındaki kütle çekim etkileşimi nedeni ile bu hızlar değişiklik gösterir. Eğer birisi tam olarak gerekli hıza sahip olursa ve bir diğeri de onun hızını yavaşlatsaydı Güneş’in üzerine doğru çekilmeye başlardı. Bu nedenle de artık orada gözleyebileceğimiz bir cisim kalmazdı. Bu nedenle de olması gerektiğinden biraz daha çok hıza sahip olurlar ve bu da onların eliptik yörüngelerde dolaşmalarına neden olur. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kepler Kanunları#Tycho Brahe#Kepler Yasası