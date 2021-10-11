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Kemik Hücresi Nedir Ve Kromozom Sayısı Kaçtır? Kemik Hücresi Mayoz Ya Da Mitoz Bölünme Geçirir Mi

#Kemik Hücresi
Kemik Hücresi Nedir Ve Kromozom Sayısı Kaçtır Kemik Hücresi Mayoz Ya Da Mitoz Bölünme Geçirir Mi

Kemik vücut dokuları arasında yer almaktadır. En sert doku olması ile bilinmektedir. Bu doku organizmada destek görevi yapmaktadır. Bunun yanında canlının kalsiyum depoları olarak bilinir. Kemik hücresi nedir ve kromozom sayısı kaçtır? Kemik hücresi mayoz ya da mitoz bölünme geçirir mi detayları ile derledik.

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 Bu yapılar kalsiyum bakımından doymuş yapılardır. Bu nedenle serttirler. Sert olsalar da yapılarında damar bulunmaktadır. Bu dokularda farklı hücreler ve hücreler arası maddeler yer almaktadır.

 Kemik Hücresi Nedir ve Kromozom Sayısı Kaçtır?

 Kemik dokuda çeşitli hücreler bulunmaktadır. Bunlar;

  • Osteoklast
  • Osteoprogenitör
  • Osteosit
  • Osteoblast şeklindedir.

Kemiklerdeki ana hücreler osteoprogenitör hücreleridir. Bu hücreler mezanşim kaynaklıdır. Çoğunlukla soluk boyanan nukleuslu, asidofilik sitoplazmalı hücrelerdir. Bu hücreler Havers kanalları, endosteum, periyosteumun iç katı gibi yerlerde bulunur. Osteoprogenitor hücreleri mitoz bölünme geçirerek olgun kemik hücrelerini meydana getirmektedir. Kemik zedelenmesi, kırık, kemik büyümesi gibi olaylarda bu hücreler bölünme geçirerek osteoblast hücrelerini meydana getirmektedir.

 Osteoblastlar, kemik dokusunda yer alır ve matrisin yapımında görev almaktadır. Bu hücreler kübik veya alçak prizmatik boylu hücrelerden meydana gelmektedir. Osteoblastların iri nukleusları vardır. Ayrıca sitoplazmaları koyu bazofilik yapıdadır. Bu hücrelere elektron miktoskobu ile bakıldığı zaman endoplazmik retikulumları ve golgi organellerinin son derece gelişmiş olduklarını görmek mümkündür.

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 Bu hücrelerde lipid damlacıkları ile lizozoma benzeyen yapılar sitoplazma içerisinde bulunmaktadır. Hücreler birbirleri ile ilişki içerisindedir.

 Osteositler esas kemik hücreleri olma özelliğine sahiptir. Bu hücreler olgun kemik hücresi olarak da isimlendirilmektedir. Osteositler lakünaları içinde bulunmaktadır. Bu hücreler gelişimlerini tamamlamıştır. Bu nedenle sentez yapma yetenekleri yoktur. Bu sebeple granüllü endoplazmik retikulum ve golgilerinde azalma meydana gelebilmektedir. Osteositlerin sitoplazma bazofilisi de oldukça azdır. Tipik özellikleri arasında uzantıları yer almaktadır. Sitoplazmik uzantıları kanaliküller içinde bulunmaktadır.

 Osteoklastlar, kemikte yıkım ile rezorbsiyon olaylarında görevlidir. Bu hücreler 20 ile 100 µm çapındadır. Bu nedenle oldukça büyük hücrelerdir. Bu hücrelerin 2 ile 50 arasında nukleusları bulunmaktadır. İşlevleri sebebi ile makrofaj türü hücre olarak da bilinirler. Bunun yanında mono nükleer fagositer sisteme üyedirler. Fakat buna rağmen aktif bir fagositoz yetenekleri bulunmaz.

 Osteoklastlar içerisinde kollagenaz ve farklı proteolitik enzimler yer almaktadır. Bu sebeple kemiği rezorbe etme özelliğine sahiptirler. Eritici enzimler yardımı ile eritilmiş olan kemik dokular, uzantılar yardımı ile hücre içine alınır. Osteoklastların sitoplazmaları çoğunlukla asidofil ve vakuollü yapıdadır.

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 Bu hücrelerde çok sayıda lizozom bulunur. Mitokondrileri oldukça gelişmiş golgi kompleksleri yer almaktadır. Osteoklastlar hormonlara karşı son derece duyarlı yapıdadır.

 Kemik Hücresi Mayoz ya da Mitoz Bölünme Geçirir mi?

 Canlılar üç farklı şekilde hücre bölünmesi geçirmektedir. Bunlar;

  • Mitoz
  • Mayoz
  • Amitoz şeklindedir.

Amitoz bölünme çoğunlukla tek hücrelilerde görülen bir bölünme çeşididir. Bu bölünme çeşidi ile birey sayısında artış meydana gelmektedir. Amitoz bölünmede hücre çekirdeklerinde uzama görülür. Ardından çekirdekçik de uzayıp boğumlanır ve ikiye bölünür. Bunun sonucunda sitoplazma bölünmesi meydana gelmektedir. Amitoz bölünmede tek bir hücreden iki yavru hücre meydana gelmektedir.

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 Mitoz bölünme zigotun oluşumunun ardından organizma belli bir büyüklüğe ulaşana kadar soma hücreleri ile bazı hücrelerde yaşam sonlanana kadar devam etmektedir. Mitoz bölünme esnasında hücre çekirdeğinde bulunan kromozomlar kendilerini eşlemektedir. ana hücrenin bölünmesi sonucunda diploit kromozoma sahip iki hücre meydana gelmektedir. Kemik hücrelerinde mitoz bölünme görülmektedir.

 Mayoz bölünme yalnızca eşey hücrelerinde meydana gelmektedir. Zigotu meydana getirecek gamet hücreleri bu şekilde oluşmaktadır. Bu bölünme sonucunda üreme ana hücrelerinin kromozom sayıları yarıya inmektedir. Bu olay sonucunda meydana gelen hücreler üreme hücresi olarak isimlendirilmektedir.

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#Kemik Hücresi