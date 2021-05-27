Kelam Nedir, Ne Demek? Tdk'ya Göre Kelam Kelimesinin Anlamı

Kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'in isimlerinden biri Kelam-ı Kadim'dir. Kelam-ı Kadim, diğer tüm kitaplardan önce gelen, önceliği olan kitap anlamına gelir. Kuran, birçok kaynakta Allah'ın kelamı olarak da nitelendirilir.

Kelam Nedir?

Kelam, söz ve kelime anlamına gelir. Her kelime, tamlama ve birleşik isim bir kelamdır. Bununla birlikte günlük hayatta gerçekleştirilen konuşmalar ve söyleşilerin Arapça karşılığı da kelamdır.

Kelam Ne Demek?

Söz, ifade ve lehçe anlamına gelen kelam birçok tamlamada, deyimde ve birleşik isimde de kullanılır. İslam bilginlerine göre kelam, laftan üstündür. Çünkü lafın bir derinliği yoktur. Herhangi bir derinliği olmayan, öylesine söylenmiş her söz laf ya da laf-ı güzaf olarak nitelendirilir. Kelam ise hem güzel söylenmiş söz hem de derin manaları olan kelime anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

1- Adam o kadar meşgul ki kendisiyle iki kelam edilmiyor. (Konuşmak anlamında)

2- Yazarın son kitabındaki kelamlar, bir söz üstadının elinden çıkmış gibi.

TDK'ya Göre Kelam Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre kelam kelimesinin üç anlamı vardır. İlk anlamı kelime ve söz grubu demektir. Örneğin ''nefs'' sözcüğü bir kelamdır. Bununla birlikte ''nefs-i emmare'' tamlaması da kelam olarak tanımlanır.

İkinci anlamı ise söyleyiş ve beyandır. Özellikle güzel bir şekilde ifade edilmiş veciz sözler için bu kelam kelimesi kullanılır.

TDK'ya göre kelam kelimesinin üçüncü ve son anlamı dil ve lisandır. Örneğin Kelam-ı Fars, Farsça anlamına gelir.