Kediler Neden Mırlar? Uyurken Ve Sevilirken Kedilerin Mırlama Sebebi

Kediler günümüzde çok sevilen canlılar arasındadır. Kediler kendilerini güvende hissettikleri her an mırlayabilir. Özellikle sevilmek istiyorsa, aynı şekilde mırlayarak bu durumu belli edebilir.

Kediler Neden Mırlar?

Kediler hakkında merak edilen birçok konu bulunuyor. Kedi sahiplenmeyi düşünen her birey kedilerin araştırmasını yaparak merak ettiği konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kediler bazı durumlarda mırlayarak bir şey istediğini belli edebilir. Mırlayan kediler aslında kötü bir durumu anlatmak istemiyor. Kedilerin mırlama durumları farklı olabilir. Uyurken veya otururken mırlaması oldukça doğal bir durumdur. Mırlayan kedilerin sürekli olarak bir şey istediği bilgisi de yanlıştır.

Kediler bazı durumlarda kendini sevdirebilmek için sahibine mırlayabilir. Mırlamalar güvende olduğunu da işaret edebiliyor. Özellikle uyku sırasında mırlayan kediler, güvende olduğunu bu şekilde ifade ediyor. Kötü bir sonuç yansıtmadan kedilerin mırlaması oldukça normal bir davranıştır. Kendini güven içinde hisseden her kedi mutlaka mırlar. Kedilerin mırlaması için herhangi farklı durumlar söz konusu değildir.

Uyurken mırlayan kediler güvende olduğunu anladığı için mırlayacaktır. Sahibinin yanına giderek mırlayan kediler ise, kendini sevdirmek için mırlayacaktır. Mırlamalar kedilerin türüne göre de değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak bakıldığında ise, kedilerin her zaman mırlaması mümkün bir durumdur. İstenilen bir şeyi belirtmek için de kedilerin mırlaması söz konusu olabilir. Her kedi cinsinde mırlama durumu farklı bir anlama sahip olabilir.

Uyurken ve Sevilirken Kedilerin Mırlama Sebebi

Kediler uyku sırasında mırlayarak sahiplerini endişe içine sokabiliyor. Kedilerin uyurken mırlaması herhangi bir sorunu ifade eden bir durum değildir. Genellikle güvende olduğunu hisseden tüm kediler uyku sırasında mırlayabilir. Mırlama durumları her kedi çeşidinde görülen bir durumdur. Kediler özellikle kendini sevdirmeyi ve kaşıtmayı çok seven canlı türleridir. Sevilmek istedikleri zaman genellikle insanların bacak kısımlarına sürtünerek kendini sevdirmek ister.

Sürtünme dışında sevilmek istedikleri her an, mırlayarak bu durumu belli edebilir. Sevilirken mırlayan kediler ise, mutlu ve memnun olduğunu belli eder. Mırlamanın çok kötü bir tarafı bulunmuyor. Her zaman sevilmek ve memnun olduğunu göstermek adına mırlamalar görülebilir. Kediler her zaman sevilmek için farklı yöntemlere başvurabilir.