Kediler Neden Kusar Ve Yemek Yemez? Sarı Ve Beyaz Şekilde Kedilerin Kusmasında Yapılacaklar

Kedi bakan kişilerin en büyük sorunlarının başında kedilerin yaşadığı sağlık problemleri gelmektedir. Sağlık problemlerinin en yaygını ise kusma ve yemek yememe olarak bilinmektedir. Kedilerin kusması farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu yüzden hastalık yaşayan kediye iyi bakmak gerekmektedir.

Kediler Neden Kusar ve Yemek Yemez?

Kediler birçok nedenden dolayı zaman zaman kusabilir. Bu kusmalar bazı durumlarda uzun süre devam etmektedir. Tabi rahatsızlık yaşayan kedinin bu dönemde iştahı da azalacaktır. İştahsız kalan kedinin yemek düzeni bozulabilir. Bu gibi durumlarda dikkatli bir şekilde çözümler denenmelidir.

1. Zararlı Besinlerin Tüketimi

Kediler, birçok besini tüketme özelliğine sahiptir. Kedisi olan kişiler kedinin düzenli bir şekilde beslenmesi için çaba harcamaktadırlar. Bunun için bilinen ve kediye uygun olan besinler tercih edilmektedir. Ancak kedilerin kendi başlarına besin aradıkları da görülmektedir. Yani kedinin sahibinin haberi olmadan zararlı bir yiyecek yenebilir.

Zararlı veya yabancı bir besin yenildiği zaman kedide beklenmedik etkiler görülebilir. Bu etkilere bağlı olarak kusma meydana gelmektedir. Kedinin kusmasına neden olan zararlı besinlerin bir daha yenilmemesi sağlanmalıdır.



2. Tüy Yumakları

Kediler, sık sık kendilerini temizlerler. Bu temizleme sırasında bazı tüylerin kedinin ağzına kaçtığı görülmektedir. Bu gibi durumlarda kedinin kusması muhtemeldir. Çünkü tüy yumakları kediyi rahatsız edecek bir seviyede bulunmaktadır. Yani kediler bu tüy yumaklarını ancak kusarak çıkarırlar.

Kedilerin kusmasına neden olan tüylerden kurtulmak için kediyi düzenli olarak fırçalamak lazımdır. Bu sayede kedinin ölü tüyleri ortadan kalkacaktır. Böylelikle kedide rahatlama meydana gelecektir.



3 Kedi Parazitleri

Kedilerde zaman zaman parazitler görülebilir. Bu parazitler kedinin kusmasına yol açmaktadır. Parazitleri fark etmenin yolu ise kedinin dışkısını kontrol etmek olarak bilinmektedir. Kedinin dışkısında solucan benzeri bireyler görürseniz eğer en kısa zamanda bir uzmandan yardım almalısınız.

Sarı ve Beyaz Şekilde Kedilerin Kusmasında Yapılacaklar

Kedilerin midesinde yemek olmasa bile farklı nedenlerden dolayı kusma görülebilir. Kusmanın yol açtığı rahatsızlıklar son derece can sıkıcıdır. Çünkü kusmanın devamında farklı hastalıklarda çıkma ihtimali bulunmaktadır. Kedilerin kusmasında beyaz ve sarı renkte köpüklü sıvılar gelebilmektedir. Yaşanan bu durumun önleminin alınması gerekir.

Kedilerin kusmasında yapılacak olan ilk iş teşhistir. Kedinin kusmasına etki eden unsur veya unsurlar tespit edilerek bunlardan kurtulmaya çalışılmaktadır. Yapılan teşhise göre tedavi yöntemi belirlenmektedir. Burada en büyük iş kedinin sahibine düşmektedir. Çünkü kediyi takip ederek rahatsızlıktan kurtulmasına yardımcı olmak lazımdır. Tabi bu işi bir uzmandan yardım alarak yapmak en doğrusudur.

Kedilerde kusmayı durdurmak için çeşitli ilaçlar verilmektedir. Bu ilaçlar kediye zarar vermeyen evcik hayvan ilaçlarıdır. Kedinin kusma sorunu yaşadığı dönem çok hassas bir dönemdir. Bu dönemde kedinin beslenmesi çok dikkat edilecek bir konudur. Gerektiği durumlarda kedinin maması değiştirilebilir. Çünkü kullanılan mamadan dolayı kusma meydana geliyor olabilir.

Kedilerin kusmasına neden olan etkileri kırmak için gerektiği durumlarda cerrahi yönteme de başvurulmaktadır. Bunun için kedinin yaşadığı durumun iyice tespit edilmesi lazımdır. Bu tespitin doğru olması son derece önemlidir. Doğru bir tespit ve başarılı bir tedavi yöntemi ile kedinin kusmasının önüne geçilebilir. Kedinin kusması mutlaka ciddiye alınmalıdır. Çünkü bu kusma yaşanacak bir hastalığın belirtisi de olabilir.