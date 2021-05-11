Kayseri'nin alan kodu kaçtır? Kayseri telefon kodu hakkında bilgi

İletişim ve telekomünikasyon alanında kullanılan alan kodları, Kayseri'ye özel olarak da kullanılmaktadır. Alan kodları iletişimi kolaylaştırmakta ve hatların birbirine karışmasını engellemektedir.

Kayseri'nin Alan Kodu Kaçtır?

Kayseri'nin alan kodu, 0352 olarak bilinmektedir. Özellikle son yıllarda Kayseri içerisine göçecek olan insanlar tarafından sıkça araştırılan Kayseri alan kodu, 0352 olarak senelerden beri kullanılmaktadır. 0352 alan kodu üzerinden Kayseri iline yapacağınız sabit hat görüşmelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilir ve bu alan kodu sayesinde yaşanılacak olan en basit sorunu bile çözüme kavuşturmuş olursunuz.

Aynı zamanda Kayseri iline bağlı olan tüm ilçelerde Kayseri'nin alan kodu olan 0352 kodunu kullanmaktadır. Tüm ilçelerdeki sabit hatlı telefon aramalarına da bu kod ile ulaşabilir ve kolaylıkla iletişim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ülkemizin en sıcak şehirlerinden birisi olan Kayseri, yer altı çarşıları ile de ünlenmiş olan bir ilimizdir. Her sene yurt dışı veya il dışından binlerce farklı insanı kendisine çekmeyi başarmış olan bu ilimiz, aynı zamanda tam bir öğrenci şehri olarak da bilinmektedir. Kayseri ili, 0352 alan kodlu numaraları kullanmaktadır.