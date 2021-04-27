Kayseri plaka kodu kaçtır? Kayseri ve ilçelerinin plaka harfleri

Kayseri ilinin plaka kodu numarası 38'dir. Aynı zamanda Kayseri ili Türkiye'de toplamda 7 tane var olan bölgeden İç Anadolu Bölgesi içerisinde yer almaktadır.

Kayseri Plaka Kodu Kaçtır?

Kayseri ili plaka kodu 38 numaralı bir koddur. 38 numaralı kod 81 tane ilin içerisinde ortada bulunmaktadır. Plaka kodları aynı zamanda alfabetik sıraya göre bir dizilim içerisinde olan kodlardır. Alfabetik sırada öncelikte olan harfler ile başlayan şehirler ilk sırada z harfine doğru gidildikçe son sıralara kaymaktadırlar. K harfi de alfabetik sıralamada ortalar içerisinde bulunan bir harf olduğundan ötürü Kayseri ili 38 numaralı plaka kodu almıştır.

Kayseri ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Kayseri ilinin plaka kodunun 38 olduğunu yukarıda belirttik. Bunun yanı sıra Kayseri ili içerisinde Kayseri iline bağlı ilçeler yer alır. Bu ilçelerin her birinin de kendilerine ait plaka harfleri, harf aralıkları ve plaka kodları bulunur. O ilçeler de bu plaka harfleri ile isimlerinin yanı sıra nitelenmektedir. Bu plaka harfleri şu şekildedir:

38 AB-AZ 001-999: Kocasinan

38 BA-BZ 001-999: Kocasinan

38 BA-BZ 001-999: Kocasinan

38 EA-EZ 001-999: Kocasinan

38 HB-HZ 001-999: Kocasinan

38 JA-JZ 001-999: Kocasinan

38 KA-KZ 001-999: Kocasinan

38 LA-LZ 001-999: Kocasinan

38 HB-HZ 001-999: Kocasinan

38 D 0001-9999: Yahyalı

38 YA 001-999: Yeşilhisar

38 MY 001 - 999: Yeşilhisar

38 F 0001 - 9999: Yeşilhisar

38 E 0001 - 9999: Pınarbaşı

38 FS 001 - 999: Pınarbaşı

38 HA 001 - 999: Pınarbaşı

38 H 0001 - 9999: Bünyan

38 HC 001 - 999: Bünyan

38 MU 001 - 999: Bünyan