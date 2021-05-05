Kaynakça Nedir Ve Nasıl Yazılır? Kaynakça Yazım Kuralları Ve Örnekleri

Bir eser hazırlanırken, başka eserler kullanılıyorsa, kaynakça, bibliyografya veya bibliyografya eserin sonunda belirtilmelidir. Bu kitabı yazarken başka kaynaklar kullanılmışsa, bu kaynaklar kitabın son sayfasına kaynakça başlığı ile yazılacaktır.



Kaynakça Nedir?



Kaynakçaya, araştırma, analiz veya diğer nesir örneklerinde kullanılan bilgi, fikir veya argümanların kaynağını belirtmek için kaynakça, referans veya kaynakça denir. Özellikle akademik araştırmalarda birçok çalışma makalelere kaynak olarak gösterilebilir, alıntı yapılabilir veya alıntı yapılabilir.



Bir makalenin başka araştırmalarla veya eleştirel görüşlerle desteklenen bir bibliyografya olması, araştırmanın ciddiyetinin önemli bir göstergesidir. Araştırma ve inceleme araştırması için literatür taranması ve konuyla ilgili önceden hazırlanmış çalışmaları kontrol etmek gerekir. Alıntı yapılan ve atıfta bulunulan kaynaklar açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir. Kaynakçayı hazırlarken belirli kurallara uymak gerekir. Çünkü bu makalenin kapsamı genişledikçe kullanılan kaynaklar artabilir. Bu kafa karışıklığına neden olur.



İnceleme, araştırma, kitap, makale veya tezlerde kaynakların belirtilmesi zorunludur. Kaynakça hazırlarken dikkatli olun, titizlikle ve ihmal etmeden hazırlayın. Hazırlanan çalışmada listelenen, referans kaynağı olarak belirtilen veya herhangi bir amaçla atıfta bulunulan tüm kaynaklar, belirli kurallara göre çalışmanın sonunda sağlanmalıdır. Metinde bahsedilmeyen ve alıntı yapılmayan kaynaklar verilmemelidir. Bir kaynakça hazırlarken dikkate alınması gereken bazı hususlar vardır.



Kaynakça Nasıl Yazılır?



Kitap Kaynakçası Nasıl Yazılır?

Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)

Yayın tarihi (ayraç içinde)

Eser adı (koyu ya da italik)

Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez.)

Yayın yeri (ardından: gelir)

Yayın evi

Makale Kaynakçası Nasıl Yazılır?

Yazar adı (soyadı, adı)

Yayın tarihi (ayraç içinde)

Makale Adı

Dergi adı (koyu ya da italik)

Cilt numarası

Sayısı

Sayfa numarası

Elektronik Kaynakların Kaynakçası Nasıl Yazılır?

Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)

Yayın tarihi (ayraç içinde)

Belgenin adı

URL (üçgen ayraç içinde)

Erişim tarihi

Kaynakça Yazım Kuralları

Bir çalışma hazırlarken, alıntı yapılan kaynak derhal ayrı bir listeye, tek tek ve ihmal edilmeden konulmalıdır.

Kullanılacak kaynaklar, işe doğrudan katkıda bulunan güvenilir çalışma içermelidir.

Alıntı yapılan kitapların asılları hazır olmalıdır.

Çalışmada kullanmak için bir referans listesi hazırlayın.

Çok sayıda kaynak kullanılıyorsa, çalışmada belirtilen sayfa numaraları not edilmelidir.

Yalnızca metne değil, aynı zamanda kullanılacaksa tablolara, resimlere, grafiklere vb. Referans sağlayın. Bu nedenle bu türlerin listelenmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir.

Kaynakça Örnekleri



Tek Yazarlı Kitaplar



Uran, A. (1994). Müzik ve İnsan, İnsan ve Sanatçı Eğitimi. İstanbul: Müzik

Ansiklopedisi Yayınları.



Çok Yazarlı Kitaplar



Suzan, N. ve Erdem, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Antalya: Kadlıoğlu

Matbaası.



Editörü Olan Kitaplar



De Raney, F.,Stepham, P. ve Ma, Y. (Ed.). (2001). Resistance& Technology.

New York: Peter Langs



Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar



Türk Standartlar Enstitüsü. (1995). Toplam Kalite Yönetimi. İzmir: Türk Standartları Enstitüsü.



Ansiklopedi



Donanım. (1999). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 3.Basım, Cilt 16,

Bursa: 3D Yayıncılık



Bildiri



Egemen, A.(2002). Nasıl Bir Müzik Öğretmeni. Cumhuriyetimizin 70.

Yılında Müzik Sempozyumu. (27 -30 Ekim 2001). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.