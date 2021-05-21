Kaynak nedir ve nasıl yapılır? Kaynak çeşitleri nelerdir

Kaynak, malzemelerin birleştirilmesi amacı ile yapılan bir çeşit üretim ve imalat yöntemidir. Kaynak, tahta, ahşap ve plastik unsurlara yapılmamaktadır. Kaynağın yapıldığı malzemeler demir, metl ve benzeri malzemelerdir.

Kaynak Nedir?

Termoplastik, metal ve demir gibi unsurların birleştirme, monte etme işlemlerinde kullanılan bir çeşit üretme ve imal etme işlemine kaynak denmektedir. Burada birleştirme işlemi yapmak için kaynağın kendine has malzeme ve teknikleri bulunmaktadır. Belli başlı iki çeşit kaynak yöntemi bulunmaktadır.

Kaynak Nasıl Yapılır?

Kaynak yapma işlemine ilk önce kaynak yapılacak kısımların eritilmesi ile başlanmaktadır. Eritme yapılan bu kısma bir çeşit dolgu malzemesi eklenir. Akabinde de bu eritme yerinin soğutulması ve sertleşmesi sağlanır. Bu şekilde kaynak işlemi tamamlanmış olur. Bazı kaynak çeşitlerinde ise ısının yanı sıra basınç ile de birleştirme işlemleri yapılmaktadır. Basınç ile yapılan kaynak set lehimleme ile gerçekleştirilmektedir. Bunun içinde erime işleminin yapılmasına gerek kalmamaktadır.

Kaynak Çeşitleri Nelerdir?

Kaynak çeşitlerini iki başlık altında incelemek mümkündür. Bu ana başlıklarında alt başlıkları olan kaynak çeşitleri bulunmaktadır.

En çok kullanımda olan eritme kaynağı çeşitlerini şu şekilde maddelendirmek mümkündür.

- Elektrik Ark ile yapılan kaynak

- Gaz Eritme yöntemi ile yapılan kaynak

- Tozaltı kaynak işlemleri

- Tig adı verilen ve açılımı "tungstern inert gaz" ile kaynak yöntemi

- Mig ismi ile anılan "metal inert gaz" kaynak şekli

- Kısaltması Mag olan "metal aktif gaz" kaynak yöntemi

Basınç kaynağı şeklinde görülen kaynak yöntemlerine şu şekilde sayabiliriz:

- Soğuk basınç uygulanarak yapılan kaynak

- Nokta direnç kullanılarak yapılmakta olan kaynak

- Alın direnç kaynak şekli

- Sürtünme kaynağı şeklinde yapılan yöntem

- Saplama yöntemi ile yapılan kaynak türleri