Kay kanunu nedir? Mahreçler kanunu kim tarafından ortaya atılmıştır

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Ortaya çıktığı günden bu yana piyasaları en çok etkileyen kanunlar içerisinde Say kanunu gelmektedir. Bu kanun aynı zamanda mahreçler kanunu olarak da ifade edilir. Ticari açıdan öne çıkan bir kanundur ve günümüzde hala mantığı üzerinden değerlendirmeye devam ediliyor. Tabii bu kanun ne olduğu ve aynı zamanda kim tarafından çıkarıldı merak edilen konular içerisinde yer almaktadır.

Say Kanunu Nedir?

Say kanunu aynı zamanda mahreçler, yani piyasa kanunu olarak ifade edilmektedir. Bir cümle ile anlatmak gerekirse genel, ‘Her arz kendi talebini yaratır.’ şeklinde ifade etmek mümkün. Yani piyasaya çıkan bir mal kendi üretim değeri üzerinden eşit bir talebe sahiptir. Elbette bu kanunun gerçekleşmesi adına mutlaka fiyatlar maliyetler ile eşit olmalıdır.

Maliyetler gelirlere eşit olmalı ve bu doğrultuda bütün gelirler de harcanmalıdır. Bu da doğal olarak güçlü bir döngü yaratır ve sürekli olarak arz ve talep kendi içerisinde devam eder. Varsayım üzerinden bakıldığı vakit üretilen her malın maliyeti, faktör gelirleri üzerinden eşit olacak ve bütün gelirler doğal olarak harcanacağından dolayı üretilmiş olan her mal satılacaktır.

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Mahreçler Kanunu Kim Tarafından Ortaya Atılmıştır?

Mahreçler kanunu ile beraber Say kanunu aynı anlama gelmektedir. Bu doğrultuda piyasa kanunu olarak da ifade edilebilir. Kendi adıyla anılan Jean baptiste Say tarafından ortaya atılmış bir kanundur. Atılan bu kanun kapsamındaki mantığa göre herhangi bir ürünün satılmaması yeterli para bulunmamasından değildir.

Satışların iyi gitmemesi yeterli malın bulunmamasından kaynaklanır. Bu doğrultuda verilecek örnek olarak, para, mal ve hizmetleri taşıyan bir arabaya benzer. O yüzden araba mal ve hizmeti taşıdığı süre boyunca, iş aynı şekilde kalacaktır ve satış gerçekleşecektir. O yüzden satışların iyi gitmemesi araba yetersizliğine bağlanamaması gibi, aynı şekilde parasızlığa bağlanamaz. Piyasaları önemli oranda etkileyen bu mahreçler kanunu, Jean Baptiste Say tarafında öne çıkan mantık üzerinden ele alınmıştır.

Say Kanunu Önemi Nedir?

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Say kanunu önemi paranın ötesinde alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Yani diğer bir ifade ile paranın değeri, alıcı ile satıcı arasında gerçekleşen anlaşmaya bağlıdır. Bu doğrultuda eğer satıcı aynı para miktarı üzerinden daha fazla mal veriyorsa ya da aynı mal üzerinden daha az para istiyorsa o vakit paranın değeri artmış olacaktır. O yüzden burada paranın değeri mal ve hizmet değil, mal ve hizmet üzerinden ortaya çıkan arz ve talep şeklinde ifade edilir. Bu şekilde bir ülke üzerinden ele alındığı vakit, ülkenin ihracatı ve üretimi iki katına çıkarırsa, buna paralel olarak arz üzerinden kazanç da iki katına çıkacaktır. Günümüzde ise bunu uygulayan birçok önemli sektör ve firma yer alıyor.

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Mahreç Kanunu Mantığı

Mahreç kanununun genel mantı mal ve hizmet üretiminin yüksek şekilde gerçekleşmesi üzerine ele alınır. Yani burada mal ve hizmet için istenen fiyat değişkenlik göstermeden aynı şekilde kalır. Ancak hızlı şekilde yüksek oranda mal ve hizmet sunulduğu vakit, kazanç doğal olarak artış gösterir. Böylece ortaya çıkan kazanç ile beraber mal ve hizmet sunumu noktasında maliyet de önemli oranda giderilmektedir. Bu yönü üzerinden en merak edilen ve önemli piyasa kanunları içerisinde yer alıyor.