Kavanoz nasıl yazılır? TDK'ya göre Kavanoz kelimesinin doğru yazımı

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Yabancı kökenli diğer mutfak gereçlerinin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Rende 2- Fritöz 3- Bulaşık deterjanı 4- Mikser

Kavanoz Nasıl Yazılır?

Dilimize Yunancadan geçen ve 15. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan kavanoz kelimesi, yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerin başında geliyor. Bu sözcük birçok kişi tarafından ''kavonoz'' şeklinde telaffuz edilse de ''kavanoz'' şeklinde yazılır.

TDK'ya Göre Kavanoz Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Kavanoz sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

KAVANOZ - Doğru

KAVONOZ - Yanlış

Örnek Cümle:

''Kavanozun ağzını sıkı sıkı kapatmazsan içindeki yiyecekler bozulur.''