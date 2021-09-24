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Kavanoz nasıl yazılır? TDK'ya göre Kavanoz kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#Kavanoz Nasıl Yazılır
Kavanoz nasıl yazılır TDKya göre Kavanoz kelimesinin doğru yazımı

Evlerimizde ve mutfaklarda kullanılan birçok gerecin adı, Türkçeye, İngilizce, Yunanca ve Fransızca gibi Avrupa dillerinden geçmiştir. O kelimelerden biri olan kavanoz, Yunanca kökenlidir. Orijinal dilinde ''kabanoz'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı kaptır. Genellikle cam ya da plastikten üretilen ve hava almadığı için içindeki yiyeceklerin uzun süre taze kalmasını sağlayan kaplara kavanoz denir. TDK’ya göre Kavanoz nasıl yazılır? Kavanoz kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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Yabancı kökenli diğer mutfak gereçlerinin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Rende 2- Fritöz 3- Bulaşık deterjanı 4- Mikser

Kavanoz Nasıl Yazılır?

Dilimize Yunancadan geçen ve 15. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan kavanoz kelimesi, yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerin başında geliyor. Bu sözcük birçok kişi tarafından ''kavonoz'' şeklinde telaffuz edilse de ''kavanoz'' şeklinde yazılır.

TDK'ya Göre Kavanoz Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Kavanoz sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

KAVANOZ - Doğru

KAVONOZ - Yanlış

Örnek Cümle:

''Kavanozun ağzını sıkı sıkı kapatmazsan içindeki yiyecekler bozulur.''

 

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